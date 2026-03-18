Известного спортсмена подозревают в совращении 500 детей в Нидерландах

Известный нидерландский волейболист оказался в центре дела о сексуальном насилии над детьми: следствие подозревает его в контактах с десятками несовершеннолетних через интернет, пишет nltimes.nl. 35-летний мужчина, выступавший в регионе Гронинген на высоком профессиональном уровне, подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком:

Следствие считает, что он также связывался с десятками, возможно сотнями детей в Snapchat, где вел переписку сексуального характера или с признаками насилия.

Личность подозреваемого официально не раскрывается, кроме возраста, однако СМИ пишут, что это уроженец Амстердама Рамон М. G.

По данным RTV Noord, правоохранители считают, что он мог вести около 500 потенциально преступных переписок с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в Snapchat: такая информация прозвучала на первом открытом заседании в окружном суде Гронингена.

На данный момент полиция установила троих пострадавших, включая 10-летнего мальчика, подвергшегося насилию 1 июня 2024 года в Хоогкерке. По информации Telegraaf, мужчину обвиняют в "одном или нескольких сексуальных действиях", включая контакт с гениталиями ребенка. Также утверждается, что он вел переписку сексуального характера еще с двумя несовершеннолетними, включая девятилетнего ребенка из Коллума: его родители обратились в полицию.

Прокуратура считает, что сможет подтвердить попытки установления сексуализированных контактов или переписок примерно с 75 детьми, начиная с начала 2023 года и до момента задержания. Следователи изучили два телефона подозреваемого и обнаружили переписки с несовершеннолетними.

На устройствах также нашли материалы с сексуальным насилием над детьми, включая контент, который он мог создать сам: часть этих материалов датируется 2019 годом. Исследование цифровых носителей продолжается.

В сезоне 2023-2024 он выступал за клуб "Ликургус Гронинген", а ранее и позже играл за "Драйсма/Динамо" из Апелдорна. Клуб "Ликургус" находится примерно в 10 километрах от Хоогкерка и в 35 километрах от Коллума.

Рамон М. G. ранее привлекал внимание как один из первых профессиональных спортсменов в Нидерландах, открыто заявивших о своей гомосексуальности. Он также считается первым открытым гомосексуальным профессиональным спортсменом в Бельгии, где выступал за "Префаксис Менен" в 2014 году, в Греции, где играл за ПАОК Салоники в 2017 году и позднее за "Ираклис", а также во Франции, где представлял "Спейсерс Тулуза" в 2018 году и "Камбре Волейбол" спустя три года.

Прокуратура раскрывает ограниченное количество деталей по делу. Частично это связано с тем, что не все жертвы идентифицированы. Кроме того, прокуратура еще не ознакомила подозреваемого с результатами расследования и не допрашивала его по ним.

Подозреваемого оставили под стражей, в ближайшее время он пройдет психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается. Следующее предварительное слушание назначено на май.

