Итальянскую спортсменку эвакуировали с трассы после травмы на ОИ-2022

На Олимпийских играх в Пекине-2022 продолжается парад падений спортсменов. Еще один драматический эпизод произошел в четверг, 17 февраля, в женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Итальянка Лукреция Фантелли не совладала со скоростью в заезде 1/8 финала и досрочно покинула турнир.

Девушка шла первой в борьбе с австралийкой Сами Кеннеди-Сим и Анастасией Чирцовой из ОКР, однако падение перечеркнуло ее шансы на выход в четвертьфинал.

Из-за полученных травм 25-летняя Фантелли не смогла подняться самостоятельно, хотя и находилась в сознании. Соревнования остановили на 10 минут, пока медики оказывали итальянке помощь. Затем ее утеплили и на специальных носилках увезли с трассы. Позже стало известно, что Лукреция проходит обследование в больнице.

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Кеннеди-Сим дошла до полуфинала, а призерками стали шведка Сандра Нэслунд, канадка Мариэль Томпсон и немка Даниэла Майер. Швеция с четырьмя золотыми медалями поднялась на четвертое место командного зачета, Германия – с десятью на втором. У Норвегии – 13 наград наивысшей пробы, у США – восемь.

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