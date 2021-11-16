Гутцайт: работаем над тем, чтобы через 10 лет провести в Украине Олимпийские игры

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что в его министерстве все работают над тем, чтобы в ближайшее десятилетие провести в стране Олимпиаду. При этом за предыдущие 30 лет в Украине не было подготовлено достаточных условий для спортсменов

Гутцайт отметил работу президента Владимира Зеленского, который уделяет большое внимание спорту. В качестве примера, министр привел строительство большого биатлонного комплекса в Буковеле.

"Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если он будет сделан, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх", – цитирует Гутцайта Главком.

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Отвечая на вопрос о предстоящей Олимпиаде в Китае Вадим Маркович, заявил, что государство и министерство точно на 100% сделали все, чтобы спортсмены достойно представляли страну.

"Мы обеспечили все тренировочные сборы, закупили оборудование – то есть все сделали полностью для наших спортсменов. Каждая федерация нам сообщила, сколько ей нужно средств для подготовки – мы столько и выделили. Если необходимы дополнительные, находим их для каждого спортсмена. Если на Олимпиаде где-то кто-то проиграет, то это будет уже вопрос профессиональной подготовки – будь то тренер или спортсмен", – добавил Гутцайт.

Ранее министр рассказал, что президент страны Владимир Зеленский поставил ему задачу привезти Олимпийские игры в Украину.