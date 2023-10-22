"Голый" наряд фигуристки-чемпионки на Гран-при США вызвал ажиотаж в сети. Фото

Известная бельгийская фигуристка Луна Хендрикс вызвала резонанс в интернете своим нарядом на Гран-при США. Пятикратная медалистка чемпионатов мира победила в короткой программе, набрав 75,92 балла.

Для своей новой постановки в современном танцевальном стиле 23-летняя бельгийка использовала композицию Мадонны "Living for love". В программе Хендрикс поставила рискованый каскад тройной лутц-тройной тулуп, недокрутила на втором прыжке, но все равно заняла первое место.

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Однако особое внимание болельщики уделили откровенному платью Луны. Одежда выглядела вызывающее, а длина юбки была минимальной.

В комментариях юзеры даже устроили перепалку на тему, не нарушает ли такой наряд дрес-кода фигурного катания.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить степень "обнаженности" у спортсменки.

А вот так бельгийская звезда фигурного катания выглядит вне соревнований:

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