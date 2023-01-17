Международная автомобильная федерации (FIA) на сайте чемпионата Европы по ралли (ERC) опубликовала карту предстоящих этапов, с Украиной без Крыма в составе. Несмотря на то, что в нашей стране соревнования подобного типа не запланированы, контур украинского государства присутствовал на инфографике, но без полуострова.

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1-й этап запланирован в начале марта в Португалии. Всего будет 8 Гран-при. Завершится континентальное первенство в начале октября в Венгрии.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Громадському" заявил, что "поручил посольству разобраться".

Напомним, что после начала войны в Украине FIA потребовала от российских и белорусских спортсменов подписать документ, в котором осуждает нападение. Только тогда спортсмены этих стран имели возможность участвовать в соревнованиях и то лишь под нейтральным флагом.

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