Фейеры, пенальти Селезнева и борьба до последних секунд: как прошел матч между "Армат" и "Профан" в UA Steel League

Один из самых напряжённых матчей третьего тура летнего сезона чемпионата завершился победой киевлян. 27 июня стартовал летний сезон UA Steel League – футбольного чемпионата, который в этом году проходит в формате 7 на 7. В каждом туре команды проводят по два матча, поэтому интрига держится до последнего свистка каждого вечера.

Одним из самых интересных противостояний третьего тура стала встреча "Армат" и "Профан". Матч состоялся при поддержке Slot City – титульного спонсора клуба "Армат". Бренд системно участвует в развитии современной спортивной культуры и последовательно продвигает принципы ответственной игры.

Ультрас, борьба за мяч и быстрый старт

Перед игрой "Армат" усилился 49-летним Александром Косириным. Бывший нападающий сборной Украины, лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2004/05 и автор одного из самых быстрых голов в истории УПЛ, дебютировал за команду днём ранее в матче против "Республики" и сразу отличился забитым мячом.

Атмосферу на арене "Левый Берег" задавал сектор ультрас. Право выбрать половину поля команды разыграли, стоя на мяче: кто дольше удержал равновесие, тот и получил первый выбор. Сам матч начался со "спидстарта" – один на один. Уже на первой минуте Ярослав Глиняный точным ударом открыл счёт, а ещё через две минуты Ренат Мирошников удвоил преимущество "Профана".

После двух быстрых голов игра перешла в привычный формат 7 на 7. Несмотря на пропущенные мячи, "Армат" не рассыпался.

Булит Селезнева и президентские пенальти

В перерыве команды бросили кубик, который определил формат второго тайма. На этот раз вышли играть три на три. Еще до возобновления игры Евгений Селезнев эмоционально обсуждал с арбитром один из спорных эпизодов первого тайма.

Второй тайм получился более жестким. Количество фолов заметно возросло. Футболисты обеих команд неоднократно оказывались на газоне, а споры с судьями сопровождали почти каждый опасный момент.

На 30-й минуте настало время секретных карточек. На большом экране появляются закрытые карточки, и только после выбора становится понятно, какой бонус выпал команде. "Профан" вытащил "Временное удаление" и на четыре минуты убрал с поля полевого игрока соперника. "Армат" же получил карточку прямого действия – булит. К мячу подошел Евгений Селезнев и безупречно реализовал попытку.

Впоследствии обе команды воспользовались президентскими пенальти. Сначала преимущество укрепили киевляне, а через несколько минут ответил и "Армат". На этот раз удар взял на себя Артем Артюх и тоже не промахнулся.

Финальный свисток зафиксировал победу "Профана" – 3:2. После третьего тура киевляне, проведя шесть матчей, остались единоличными лидерами турнирной таблицы. "Армат", который провел четыре встречи, поднялся на третье место. Лучшим игроком матча признали Рената Мирошникова.

"Если бы нам удалось победить, это была бы настоящая сенсация"

Итог от игрока "Армата" Артема Артюха получился честным. По его словам,

у "Профана" был очень сильный состав, поэтому по уровню индивидуального мастерства соперник был сильнее. "Армату" немного не хватило глубины состава, но команда не сдавалась до последних минут и при счете 3:2 продолжала бороться за результат.

"Если бы нам удалось победить, это был бы отличный результат для нашей команды, который мог бы удивить многих. У нас были шансы это сделать, но немного не повезло. В медиафутболе бывает всё, но, наверное, не в этот день", – подытожил Артюх.

Почему бизнес приходит в спорт?

Результат в спорте и в бизнесе зависит от ежедневной работы. Команду, как и компанию, не построишь за месяц. Нужны время, дисциплина и партнер, который мыслит сезонами вперед. Именно такую роль Slot City берет на себя вместе с командой "Армат".

"Поддержка клуба "Армат" – это общий путь. Когда команда знает, что у неё есть надёжный партнёр, она может ставить перед собой более амбициозные цели. А дисциплина и уважение к правилам, которые воспитывает спорт, – это то, что нам близко и в нашем собственном деле", – говорит Павел Чикликчи, владелец ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), ИТ-инвестор и предприниматель.

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