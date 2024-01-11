Москвичка, прославившая Киев: первая советская фигуристка на ОИ стала примой в Украине и воспитала звезд для РФ и Германии

Фигуристка Галина Гржибовская является первой и единственной представительницей Украины, которой удалось в свое время выиграть чемпионат СССР. И даром, что она родилась в Москве – настоящим домом стал именно Киев, где Галина была солисткой балета на льду, попала в кино, нашла любовь, а затем воспитала целую плеяду чемпионов во главе с Аленой Савченко и Татьяной Волосожар уже под фамилией Кухар.

Видео дня

По случаю начала чемпионата Европы по фигурному катанию в Каунасе мы вспомнили историю легендарной наставницы, которая воспитала чемпионок для Германии и России. Один раз Кухар выезжала на Олимпиаду в качестве участницы и дважды – в роли тренера. В Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006 большая часть сборной Украины была составлена из ее учеников.

ПЕРВАЯ НА ОЛИМПИАДЕ. Галина Гржибовская родилась 12 июля 1951 года в Москве. Начинала тренироваться на стадионе юных пионеров, в массовой группе у Светланы Мозер. На том же катке начинали такие известные фигуристы, как олимпийские чемпионы Алексей Уланов и Людмила Пахомова.

Со временем талант Галины заметила Татьяна Толмачева, которая забрала девочку к себе. А первый успех пришел к Гржибовской достаточно рано по меркам своего времени: в 1966 году 15-летняя фигуристка стала серебряным призером первенства СССР, а в 1968-м первый и единственный раз выиграла чемпионат Союза, чего не удавалось ни одной представительнице Украины в женском одиночном катании.

В 1968 году в Гренобле Гржибовская вместе с Еленой Щегловой стали первыми советскими одиночницами, которые приняли участие в Олимпийских играх. Во Франции 16-летняя Галина была самой юной в сборной и выступила весьма скромно, заняв итоговое 16 место. Хотя могла быть и выше, ведь в произвольной программе показала 11-й прокат. Однако до этого провалила обязательные фигуры – только 24 результат.

"Галина Гржибовская каталась более мягко, лирично, но часто срывала прыжки. В исполнении Гржибовской мне запомнился проникновенный показательный танец под песню "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской, с красивыми корабликами и вращениями", – вспоминала спортивный блогер Лариса Мариничева.

ПАНИЧЕСКИЙ УЖАС. В 1969 году Галина стала серебряной медалисткой чемпионата СССР, однако тренировки ей давались очень тяжело из-за авторитарного стиля своего прославленного тренера Станислава Жука, который в разные годы работал с Ириной Родниной и Алексеем Улановым, Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. Это был талантливый, но в то же время жесткий наставник, с которым могли сработаться далеко не все.

Жук взял Галину в свою группу после Олимпиады в Гренобле: "Попасть к нему считалось огромной удачей. Умом я это понимала, но тренироваться там не смогла. Как всякий фанатик, он был очень авторитарным человеком – на тренировках унижал учеников, подавлял волю. Возможно, если бы я попала к нему лет в 12, то свыклась бы, а так... Я испытывала просто панический ужас перед Жуком. От одного его голоса у меня начинали дрожать руки и ноги. Какой уж тут рост мастерства!"

Кухар признает, что Жук был гениальным специалистом, но продуктом своей эпохи, и сегодня его методы работы со спортсменами были бы неприменимы. В конце концов фигуристка не выдержала и ушла из его группы, а вскоре и из спорта.

"Со спортом я завязала из отчаяния. Да, с Жуком было тяжело. Но и без него тоже. Я попыталась заниматься с одним тренером, с другим, однако не хватало фантазии и требовательности Жука – это уже был совсем другой уровень. Можно сказать, я ушла довольно бесславно. Жаль было. Но в балете на льду мне удавалось все – любые партии. Балет оказался моим делом", – позже признавалась спортсменка.

КАРМЕН НА ЛЬДУ. После окончания карьеры в спорте Галина Гржибовская, которая позднее взяла фамилию мужа Кухар, переехала в Киев и на протяжении 23 лет была солисткой Украинского художественно-спортивного ансамбля "Балет на льду". Начинающей приме сходу предложили зарплату в 250 рублей.

"Поскольку артисты кордебалета, жившие с ней в одной квартире, получали по 70–90 рублей, то Галя решила, что готовить ужин на всех – ее прямая обязанность. Тем более, что мама научила ее это делать очень вкусно, включая любимые папой блюда польской кухни. Не удивительно, что вскоре Гржибовская стала любимицей коллектива. И когда она получала однокомнатную квартиру на Лесном массиве, новоселье отмечало более ста гостей", – писала Нина Сотник в еженедельнике "Спорт-ревю".

"Больше всего я любила "Ночь перед Рождеством", где "катала" две партии – Снегурочки и Купавы. Образы совершенно разные, но мне нравились оба. Была еще роскошная программа "Кармен", с которой мы посетили многие страны. Но не такая камерная "Кармен" с Майей Плисецкой, а массовый, красивый балет, который всегда принимали на ура", – рассказывала Кухар УМ.

Галина Владиславовна отмечала, что тогда у них подобрались классные солисты: "Боголюбов с его внешностью – голубые глаза, блондин; Курашвили – блестящий спортсмен, пластичный, красивый, с яркими грузинскими чертами лица. Он отлично подходил на роль тореадора. Кордебалет был также роскошный – зал вставал".

"Вообще было много интересных ролей. И Солоху я еще катала – совсем юной девушкой. Но я ощущала партию и проблем не возникало. Время не тратила, но оно так быстро прошло...", – признавалась фигуристка, которая с балетом успела объехать весь мир и стала заслуженной артисткой УССР.

Во время выступлений в балете на льду Кухар сыграла главную роль в художественном фильме "Приглашение к танцу", который снял Владимир Савельев на киностудия им. Довженко в 1977 году.

"МАМА" ЧЕМПИОНОК. Завершив карьеру в балете на льду, Кухар стала тренером. И очень успешным. Работала с чемпионом Европы Дмитрием Дмитренко и с детства воспитывала будущих олимпийских чемпионок в парном катании Алену Савченко и Татьяну Волосожар.

"Аленка вообще впервые встала в пару под моим руководством. В далеком тысяча девятьсот уж и не вспомню каком точно году подошла ко мне и сказала: "Не хочу кататься сама". Сначала тренировалась с Дмитрием Баенко, а потом я поставила ее в пару с более опытным Станиславом Морозовым, и они выиграли юниорский чемпионат мира. Алена одно время даже жила у меня дома...", – рассказывала Кухар.

Но, к сожалению, из-за кризиса в украинском фигурном катании, который начал усугубляться в 2000-х, воспитанники Галины Владиславовна все чаще меняли гражданство и уходили от нее к другим наставникам. Алена Савченко выбрала Германию, под флагом которой выиграла десятки титулов во главе с олимпийским "золотом" 2018 года.

Татьяна Волосожар стала россиянкой и в паре со своим будущем мужем Максимом Траньковым взяла "золото" ОИ-2014. А Алексей Быченко, которому перекрывали кислород в Украине, стал призером чемпионата Европы под флагом Израиля.

Когда стало известно, что для возведения инфраструктуры к футбольному Евро-2012 нужно сносить киевскую "Льдинку", где тренировала Кухар, наставница засобиралась на заслуженный отдых.

"Пойду няньчить внуков, буду уделять больше внимания мужу и детям. Работать за границей? Начинать все сначала можно лет в тридцать, от силы в сорок. А не сейчас, когда у меня прекрасная семья, все условия для жизни. В конце концов, здесь я дома", – рассказывала Кухар.

Но впоследствии расстаться с фигурным катанием так и не смогла. Долгое время работала внештатным наставником на арене "Ледограй" в Богуславе, Киевской области."Я не являюсь официальным тренером, я просто приезжаю помогать тренировать детей", – рассказывала наставница в 2019 году, подставив плечо своей бывшей ученице Александре Горовой.

СВЕКРОВЬ ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА. В 1999 году в киевском издательстве "Грот" вышла книга Кухар "И лед, и слезы, и любовь…", где она рассказывала о гастролях Киевского балета на льду за рубежом и о людях, с которым ее сводила судьба в этих поездках. А позже призналась, что именно благодаря балету познакомилась со своим вторым мужем Георгием.

"В свое время Киевский балет на льду славился во всем мире. Многие даже ставили его выше Московского и Ленинградского. На Западе ничего подобного не было и нет. Тамошние ледовые ревю – это красочные шоу. В наших же спектаклях была настоящая драматургия. У нас была и классика, и современные постановки, и балеты на украинскую тематику – "Тени забытых предков", "О чем плакала верба"... Этот коллектив дорог мне еще и потому, что там я встретила своего любимого мужа, с которым мы живем душа в душу уже почти 30 лет. Георгий работал у нас главным инженером, обеспечивал артистов льдом", – вспоминала позже Галина Владиславовна.

Также известно, что бывшей невесткой наставницы является известная украинская балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар.

Сын Галина Владиславовны был первым мужем примы: "Уже в театре, куда пришла работать, встретила того, кто стал моим первым мужем. Я только начинала, а он как раз уходил из театра. Это был тот случай, когда родители заставили сына окончить училище, а сам он ненавидел балет и в конце концов выбрал для себя другой путь – бизнес".

По словам Екатерины, она слишком любила мужа и душила своей заботой и привязанностью, а он пытался забрать ее из балета. И в какой-то момент они просто поняли, что идут разными дорогами. Пара рассталась, когда балерина была беременна. Однако бабушка Галина Кухар обожает своего внука Тимура и проводила с ним очень много времени, когда мальчик был маленьким.

На удивление очень теплые отношения сложились у Галины Владиславовны с Екатериной. В трудные времена наставница всегда поддерживала балерину, которая оставила себе фамилию Кухар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!