Дзюдоистка Дарья Белодед на конкурсе красоты попробовала себя в новой роли

Андрей Фоменко
Андрей Фоменко
Другие виды спорта
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Дзюдоистка Дарья Белодед на конкурсе красоты попробовала себя в новой роли

Дзюдоистка-красавица Дарья Белодед появилась на публике в необычной роли. Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 стала членом жюри конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Причем, пришла на церемонию спортсменка в шикарном белом платье.

На своей странице в Instagram 21-летняя Белодед поделилась фотографиями с мероприятия.

Дарья Белодед на конкурсе.

"Дебютировала в роли жюри на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Интересный опыт", – подписала девушка кадры.

Дарья Белодед в белом платье.
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Свой наряд Даше тоже понравился, поскольку она опубликовала сразу несколько фото.

Дарья Белодед на "Мисс Украина Вселенная".

Также дзюдоистка нашла возможность для совместной фотографии с победительницей конкурса Анной Неплях.

Дарья Белодед и победительница конкурса красоты Анна Неплях.

Еще девушка попозировала вместе с популярной телеведущей Катей Осадчей.

Дарья Белодед и Катя Осадчая.

А позже в "историях" Дарья показала, как проводит обязательный "утренний ритуал".

Утренний моцион Белодед.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк провел борцовский поединок против Дарьи Белодед.

Также недавно Белодед поразила необычной фотографией на день рождения. Девушке исполнился 21 год.

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