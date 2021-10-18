Дзюдоистка Дарья Белодед на конкурсе красоты попробовала себя в новой роли

Дзюдоистка-красавица Дарья Белодед появилась на публике в необычной роли. Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 стала членом жюри конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Причем, пришла на церемонию спортсменка в шикарном белом платье.

На своей странице в Instagram 21-летняя Белодед поделилась фотографиями с мероприятия.

"Дебютировала в роли жюри на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Интересный опыт", – подписала девушка кадры.

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Свой наряд Даше тоже понравился, поскольку она опубликовала сразу несколько фото.

Также дзюдоистка нашла возможность для совместной фотографии с победительницей конкурса Анной Неплях.

Еще девушка попозировала вместе с популярной телеведущей Катей Осадчей.

А позже в "историях" Дарья показала, как проводит обязательный "утренний ритуал".

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк провел борцовский поединок против Дарьи Белодед.

Также недавно Белодед поразила необычной фотографией на день рождения. Девушке исполнился 21 год.