Дзюдоистка Дарья Белодед не смогла улететь в США

У 21-летней чемпионки мира по дзюдо Дарьи Белодед случилась неприятность: в понедельник, 25 октября, девушка не смогла улететь в США. Причину спортсменка не назвала, но пообещала поделиться подробностями позже.

На своей странице в Instagram Даша разместила сразу несколько сообщений. Сначала пожаловалась, что ей не удалось покинуть Украину на самолете.

Правда, это не сильно огорчило красавицу, и она отправилась гулять в парк. "Делай все, что хорошо для твоей души", – жизнеутверждающе написала она на английском под фото.

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Компанию на прогулке спортсменке составил песик Чак.

А затем рассказала, как в течение многих лет почти каждый день утром тренируется. В подтверждение привела кадры из тренажерного зала, в котором на стене висит огромный портрет боксера Владимира Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Дарья Белодед рассказала об идеальном мужчине на модельных съемках.

Напомним, Даша – двукратная чемпионка мира по дзюдо в весовой категории до 48 кг, бронзовая призерка Олимпийских игр-2020. Порой выступает моделью в фотосессиях. Встречалась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым.

Недавно красавица Белодед нашла рецепт счастья.