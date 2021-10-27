'Это был шок!' Почему Дарью Белодед не пустили в США: звезда рассказала подробности

После того, как чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед не смогла улететь в США, девушка пообещала рассказать детали неприятностей позже. Сходив на тренировку, 21-летняя украинка изложила ход событий.

На своей странице в Instagram Даша поведала, что собиралась лететь в США по туристической визе. Однако вояж пришлось отменить.

"У меня были билеты до США с пересадкой во Франкфурте, потому что прямых рейсов нет. На стойке регистрации я дала паспорт и билет, а мне сказали, что я не смогу полететь. Для меня это был шок.

Мне говорят, что в связи новыми антикоронавирусными правилами люди с туристическими визами не могут лететь в Америку через Европу. Можно лететь либо через Катар, либо через Турцию. Что меня больше всего удивило, что при покупке билетов, меня никто об этом не предупредил", – пожаловалась Белодед на авиакомпании.

Видео дня

Что именно бронзовая призерка Олимпийских игр собиралась делать за океаном, она не сообщила. Но старается не унывать и активно проводит время в Киеве: занимается в спортзале, гуляет в парках и делится особенностями своего питания. Отвечая на вопросы поклонников, Дарья показала, как выглядит ее завтрак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед рассказала об идеальном мужчине на модельных съемках.

Также красавица Белодед нашла рецепт счастья.