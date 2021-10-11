Дарья Белодед поразила необычной фотографией на день рождения

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед отметила день рождения. В воскресенье, 10 октября, красавице исполнился 21 год. Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 сама себя поздравила необычным кадром.

На своей странице в Instagram киевлянка представила свой портрет. Девушка со строгим взглядом предстала в белом платье с открытыми плечами с рисунками флоры-фауны на теле.

"Сладкие 21. Я люблю свою жизнь", – подписала красавица фотографию. И собрала десятки тысяч поздравлений и теплых пожеланий со всего мира. Более душевным вышло фото с матерью, которую звезда спорта поблагодарила за жизнь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Белодед рассказала подробности отношений с итальянским дзюдоистом. Даша встречалась с Фабио Базиле, когда ей было 17 лет. А в 2020 году у звезды был непродолжительный роман с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым.

На днях Белодед нашла рецепт счастья: нужно ставить перед собой цели и не привязываться к людям.

Красавица порой выступает моделью в фотосессиях.

А также любит отдыхать в теплых местах. Например, минувшей зимой она побывала в Доминикане.

Напомним, в коллекции спортсменки также есть "золото" и "серебро" чемпионатов континента и победа на Европейских играх 2019 года.