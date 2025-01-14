'Дает шанс молодым. Выплаты за контракт видели?' Допингистка Валиева прогнулась перед Путиным и стала посмешищем

Российская фигуристка Камила Валиева, которая была дисквалифицирована на четыре года за применение допинга, эпично прогнулась перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. 18-летняя спортсменка выдала дичь о том, что главарь РФ якобы везде дает дорогу молодым, став посмешищем в сети.

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"Каждый новый номер для меня особенный, это настоящая история на льду, которую я хочу рассказать зрителям, и одну из главных ролей всегда играет музыка. Музыка помогает сделать номер более выразительным и эмоциональным, поэтому нужно всегда тщательно подходить к ее выбору. Радует, что в нашей стране президент всегда дает молодым и талантливым шанс проявить себя", – написала Валиева в своем Telegram-канале.

Читатели портала Sports.ru отметили, что спортсменка явно нацелена на место в Госдуме. Они также посоветовали Валиевой посчитать, сколько лет Путин находится у власти, а также обратить внимание на возраст его приспешников.

"Особенно на выборах. 25 лет дает шанс молодым и талантливым, даже конституцию для этого несколько раз поменял", "Я конечно знал, что в фигурке нужен гибкий позвоночник, но не настолько же", "Еще как дает, вы выплаты за контракт видели?", "Она казалась милее и умнее, когда просто молча каталась", "Камила прогревает себе теплое место в думе", "Ротенберги, Тимченки, Ковальчуки и иже с ними не дадут соврать, сплошь молодые и талантливые", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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