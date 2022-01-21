Четыре олимпийских чемпиона: Украина назвала состав на Игры-2022 в Пекине

Украину на Олимпийских играх 2022 года в Пекине представят 45 спортсменов, которые выступят в 12 дисциплинах. Состав сборной утвердил Национальный олимпийский комитет (НОК).

Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане под флагом нашей страны соревновались на 12 атлетов меньше. Там украинская команда заняла 21-е место в медальном зачете благодаря "золоту" фристайлиста Александра Абраменко.

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Кроме Абраменко в список на Игры-2022 вошли еще три олимпийский чемпиона – биатлонистки Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко и Юлия Джима.

Украинцы в Пекине будут бороться за медали в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2022

Впервые в истории зимних Игр наша страна будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). Кроме того, вернулись в состав сборной шорт-трекисты, прыгуны с трамплина и фигуристы в командным соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Спортсмены из 95 стран разыграют 107 комплектов наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта Украины Вадим Гутцайт поделился медальным прогнозом для нашей команды на Олимпиаде-2022.