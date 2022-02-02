Чемпионка-красавица Марина Бех-Романчук попробовала себя в новом деле

Чемпионка Европы и призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук неожиданно решила попробовать свои силы в новой для себя легкоатлетической дисциплине. При этом 26-летняя красотка из Хмельницкого не оставила поклонников без кадров своих будней.

На командном чемпионате Украины по легкой атлетике, который 29-30 января прошел в Сумах, девушка заявилась в соревнования по тройному прыжку. Причем, с результатом 14,34 метра Бех-Романчук отпраздновала победу.

"Мои первые соревнования в тройном прыжке. Неплохо, мой первый личный рекорд – 14,34 м", – похвасталась звезда спорта из сектора.

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На следующий день после старта Бех-Романчук и не подумала отдыхать, а взялась наращивать "физику" на тренировках.

Однако и более женственными фото девушка не забыла порадовать фолловеров.

В последнее время она экспериментирует с черно-белыми фотографиями.

"Чем тяжелее испытание, тем ярче результат. Согласны со мной?", – подписала Марина фото в профиль.

А под вечер спортсменка призналась, что обожает зеленый или травяной чай. А вот кофе совсем не употребляет.

Как писал OBOZREVATEL, легкоатлетка Бех-Романчук порадовалась снегу новыми фото.

Ранее Марина Бех-Романчук дважды отпраздновала Рождество.