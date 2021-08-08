Чемпиона Украины и участника Олимпиады убили в тюрьме "ДНР"

Чемпион Украины по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Евгений Сотников, отбывавший наказание на временно оккупированной территории Донбасса, был убит в одной из колоний "ДНР", сообщила в Facebook советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева. Титулованному спортсмену было 40 лет.

Участник летних Олимпийских игр в Пекине и серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы и мира был осужден на 15 лет за убийство молодого парня в Запорожье.

"В этой истории всё печально... Как совершенное самим убитым преступление, как убийства отбывающих наказание граждан Украины вооруженными формированиями "Л/ДНР", так и невозможность контролировать и своевременно реагировать на события, происходящие там", - написала Ризаева.

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В декабре 2010 года в одном из кафе Заводского района Запорожья два местных парня 19 и 18 лет отказались выпивать с Сотниковым. В ответ дзюдоист достал пистолет и попытался выстрелить в голову старшему. Оружие дало осечку. Вторая попытка во второго парня оказалось смертельной.

В суде Сотников заявлял, что убил юношу из-за неосторожности, однако после просмотра записи с камер наблюдения суд вынес экс-спортсмену пожизненный приговор. В 2011 году наказание было смягчено на срок в 15 лет.

В 2007 году у Евгения уже были проблемы с законом, когда он выстрелил человеку в ногу. Затем в 2008 году Сотникова объявили в розыск после того, как он в пьяным ранил ножом своего знакомого. Позже потерпевший отказался от претензий и дело было закрыто.

Первого серьёзного успеха на международном уровне добился в сезоне 2003 года, когда попал в основной состав сборной Украины и побывал на чемпионате мира в Осаке, став бронзовым медалистом.

Помимо этого, победил на этапах мирового кубка в Варшаве и Будапеште, взял "бронзу" на Суперкубке мира в Москве и на командном первенстве Европы в Лондоне. Сотников рассматривался как основной кандидат на участие в летних Олимпийских играх в Афинах, однако в начале 2004 года попался на употреблении марихуаны и получил 2-летнюю дисквалификацию.

В этом же году Сотников и его тренеры были лишены стипендий президента Украины.

По окончании срока дисквалификации в 2006 году Евгений Сотников вернулся в дзюдо, попал в число призёров на нескольких этапах мирового Кубка, выиграл "серебро" чемпионата Европы.

В следующем сезоне на европейском первенстве в Белграде занял 7-е место в тяжелом весе.

В 2008 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Лиссабоне и благодаря нескольким удачных выступлениям попал в Олимпийскую сборную на Пекин-2008. В стартовом поединке на Играх уступил бразильцу Жуану Шлиттлеру и не прошёл дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2004 года 16-летний голкипер краматорского "Авангарда" Степан Чубенко был схвачен и убит террористами "ДНР" за проукраинскую позицию. Футболист был задержан за желто-голубую ленту на рюкзаке.