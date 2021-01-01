Чемпион Украины попал в невероятное ДТП в Киеве. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 17:01, 1.01.2021 Обновлено: 19:54, 1.01.2021

Чемпион Украины 2018 года по шоссейно-кольцевым мотогонкам Александр Георгица попал в серьезную аварию в Киеве.

Jaguar спортсмена вынесло с проезжей части, он врезался в столб и невероятным образом завис, словно пытаясь взлететь. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Глыбочицкой рядом с пересечением улицы Сечевых Стрельцов (недалеко от кинотеатра "Киевская Русь").

"Ну с Новым годом! 2020-й, давай, до свидания, с*ка", – подписал снимок в Instagram 27-летний мотогонщик, тегнув своего друга, с которым предположительно был в авто.

Александр Георгица (справа) попал в ДТП
Instagram Александра Георгицы
Место ДТП
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко, который 28 октября в состоянии алкогольного опьянение устроил массовое ДТП в Харькове, получил наказание в 340 грн.

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