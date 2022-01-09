Чемпион мира стал звездой в сети из-за уникальной внешности "как в мультфильме"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Джефф Дейб очень похож на героя из мультфильмов Диснея

Чемпион мира по армреслингу Джефф Дейб стал настоящей звездой интернета после того, как начал выкладывать видео своих выступлений в социальных сетях. Канадец полностью оправдывает свое прозвище Папай.

Джефф Дейб

Благодаря своим огромным рукам он как две капли воды похож на героя диснеевских мультфильмов про знаменитого моряка.

Джефф Дейб и моряк Папай
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Его руки настолько велики, что он без проблем может держать по баскетбольному мячу каждой ладонью.

Джефф Дейб
Нарисованный моряк Папай

Даже на детских фото Джефф заметно выделялся своими исключительными конечностями. 52-летний американец занимается армреслингом с 1980-х годов, и его гигантские лапы всегда были ему верным помощником, предоставляя преимущество перед соперником.

Джефф Дейб в детстве
Джефф Дейб в детстве

Джефф прошел множество медицинских тестов, чтобы узнать причину аномалии. Профессора Миннесотского университета пришли к выводу, что его размер не связан ни с какой болезнью. Его жена Джина утверждает, что он просто таким родился.

Джефф Дейб с дрелью

Еще будучи студентом он получил от друзей прозвище Папай.

"Я всегда был хорош в армреслинге, но размер моих рук часто шокирует людей", — признавался в одном из интервью спортсмен.

Джефф Дейб с бананом

Джефф и его жена Джина путешествуют по стране, чтобы участвовать в соревнованиях. Его тренировки сосредоточены не только на борьбе.

Джефф Дейб сравнивает свою руку с рукой жены

Чтобы поддерживать себя в форме, Джефф усердно рубит дрова, работает с тяжелой техникой и копает землю.

Джефф Дейб с бензопилой

"Я всегда поощряла его, чем бы он ни занимался. На самом деле это очень весело. Я люблю турниры, потому что мы ездим в красивые места и останавливаемся в хороших отелях", — призналась Джина в интервью DailyMail.

"Мы все очень гордимся им", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный украинский суперчемпион Владимир Кличко провел с братом Виталием импровизированное соревнование по армрестлингу.

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