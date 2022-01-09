Чемпион мира стал звездой в сети из-за уникальной внешности "как в мультфильме"

Чемпион мира по армреслингу Джефф Дейб стал настоящей звездой интернета после того, как начал выкладывать видео своих выступлений в социальных сетях. Канадец полностью оправдывает свое прозвище Папай.

Благодаря своим огромным рукам он как две капли воды похож на героя диснеевских мультфильмов про знаменитого моряка.

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Его руки настолько велики, что он без проблем может держать по баскетбольному мячу каждой ладонью.

Даже на детских фото Джефф заметно выделялся своими исключительными конечностями. 52-летний американец занимается армреслингом с 1980-х годов, и его гигантские лапы всегда были ему верным помощником, предоставляя преимущество перед соперником.

Джефф прошел множество медицинских тестов, чтобы узнать причину аномалии. Профессора Миннесотского университета пришли к выводу, что его размер не связан ни с какой болезнью. Его жена Джина утверждает, что он просто таким родился.

Еще будучи студентом он получил от друзей прозвище Папай.

"Я всегда был хорош в армреслинге, но размер моих рук часто шокирует людей", — признавался в одном из интервью спортсмен.

Джефф и его жена Джина путешествуют по стране, чтобы участвовать в соревнованиях. Его тренировки сосредоточены не только на борьбе.

Чтобы поддерживать себя в форме, Джефф усердно рубит дрова, работает с тяжелой техникой и копает землю.

"Я всегда поощряла его, чем бы он ни занимался. На самом деле это очень весело. Я люблю турниры, потому что мы ездим в красивые места и останавливаемся в хороших отелях", — призналась Джина в интервью DailyMail.

"Мы все очень гордимся им", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный украинский суперчемпион Владимир Кличко провел с братом Виталием импровизированное соревнование по армрестлингу.