Чемпион мира из России обиделся, что ему "убили полкарьеры" из-за отстранения РФ. Ему ответили в сети

Чемпион мира по легкой атлетике и действующий обладатель рекорда России в прыжке в длину Александр Меньков считает, что из-за санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) он не смог в полной мере реализовать себя в профессиональном спорте. 32-летний уроженец Красноярска уверен, что мог бы много достигнуть, если бы РФ не дисквалифировали в 2015-м году.

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"Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили. После всего этого очень сложно искать мотивацию, тренироваться многие годы в ожидании международных стартов. Ты только ждешь, а измученный организм спрашивает: "А тебе не надоело все это?" – цитирует ТАСС чемпиона Европы-2013.

Меньков признался, что каждый год отправлял заявку в российскую федерацию легкой атлетики и спрашивал, почему у него опять нет допуска.

"На что получал только заверения в том, что они работали, пытались и хотели. На этом все и заканчивалось. Ни на одну мою заявку не было ответа из World Athletics, только в 2017 году незадолго до чемпионата мира меня допустили на остаток сезона. А потом тишина", – добавил россиянин.

В комментариях болельщики с иронией восприняли такой текст спортсмена, намекнув его на истинного виноватого во всех бедах в РФ.

"Интересно было бы узнать имена наиболее виновных в этом по его мнению людей", - с сарказмом интересуются юзеры.

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