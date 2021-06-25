Чемпион Bellator Амосов впервые после победы рассказал о своих дальнейших планах

Амбассадор Parimatch Ярослав Амосова провел первую пресс-конференцию после того, как стал чемпионом Bellator в полусреднем весе.

Ярослав - первый в истории украинец, который выиграл титул известного промоушена. Также он является непобежденным бойцом ММА - за свою профессиональную карьеру он провел 26 боев и во всех выиграл. Завоевание чемпионского пояса Амосовым не прошло незамеченным в Украине и дома Ярослава встречали сотни болельщиков. Амосов старался никому не отказать в автографе или селфи. А после того как отдохнул, пришел в PM Hall, где рассказал журналистам о своих эмоциях после победы и планах на будущее.

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“У меня просто нет слов. В первую очередь я хочу сказать слова благодарности тем, кто меня поддерживал. В частности, компании Parimatch, которая верила в меня. Сейчас очень много говорят о том, что я мотивирую ребят. Надеюсь, у меня будет получаться делать это и в будущем”, - отметил Ярослав Амосов.

Ярослав также сказал, что встреча в аэропорту, где его ждали сотни фанатов и подарок в виде супербайка, оставила не менее яркие эмоции, чем победа в чемпионском поединке. Амосов, в ответ на вопросы журналистов, заявил, что не строит планы дальше, чем рассчитан контракт с Bellator. А еще попросил не сравнивать его с Хабибом Нурмагомедовым, которому принадлежит рекорд ММА в 29 побед: “Я - Ярик, он - Хабиб. Мы разные”.

“Чемпионство Ярослава Амосова, это большое событие для всей Украины. Сегодня все говорят о его успехе, интерес к ММА в стране вырос, наши спортсмены видят, к чему они могут стремиться. Parimatch поддерживал Ярослава еще до того, как он выиграл свой титул, и, надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным”, - сказал представитель Parimatch Андрей Лимонтов.

Менеджер украинского бойца Андрей Спивачук поделился секретом, что они ведут переговоры с Bellator о потенциальном поединке Ярослава Амосова в Киеве и что такой вариант реален. Сам боец заявил, что хочет вернуться в октагон ближе к зиме, ведь он ожидает рождения сына и хочет уделить время отдыху и семье.

Все с нетерпением ждут новых достижений и побед от украинского чемпиона. А как иначе? Ведь он заряжен побеждать!