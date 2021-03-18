Чеченского пранкера наказали за понты, нокаутировав за 10 секунд

Известный чеченский TikTok-блогер TIGRANIUUS проиграл нокаутом своему земляку Юсуфу Алиханову в боксерском поединке на голых кулаках. Бой завершился в первом же раунде.

TIGRANIUUS заработал более 1 млн подписок в TikTok благодаря своим пранкам, в которых он изображает из себя бывшего солдата чеченской армии. В своих видео блогер на улицах или в ТРЦ пристает к различным людям, требуя отчитаться за то или иное поведение.

Во время одного из эфиров, TIGRANIUUS заявил, что "уроет" любого соперника в ринге. В итоге сразиться с самоуверенным тиктокеров вызвался Юсуф Алиханов, нокаутировав того за 10 секунд.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как все происходило.

Отметим, что ранее в сети стало хитом видео из одного боксерского зала в Италии. Один из спортсменов устроил понты перед поединком и был наказан.