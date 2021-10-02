Битва за звание абсолютного чемпиона: Лига TMS презентовала первый чемпионский пояс

30 сентября в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная турниру по бразильскому джиу-джитсу TMS GRAND PRIX. 17 октября в Днепре 70 лучших борцов будут сражаться за первенство в своих весовых категориях, а затем – за звание абсолютного чемпиона TMS.

В ходе пресс-конференции прошла жеребьевка турнира и презентация чемпионского пояса. В файткарде есть как топовые чёрные пояса по бразильскому джиу-джитсу, так и представители дивизиона синих поясов.

По словам спортивного директора Лиги TMS Валентина Дидыка, это событие является самым важным в рейтинговой гонке.

"По результатам 2021 года были определены сильнейшие борцы, 1 и 2 номера рейтинга получили шанс сражаться за пояс чемпиона. В течение всего сезона компетиторы Лиги TMS боролись за право участвовать в Grand Prix и совсем скоро мы узнаём, кто завоюет титул".