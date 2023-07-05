'Без лоха жить плохо'. Россия поможет 'новым регионам', закупив 'воланчики и ракетки'

Россия направит в "донецкую" и "луганскую народные республики", Запорожскую и Херсонскую области федеральное финансирование на закупку спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений, говорится в постановлении кабинета министров РФ, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе указывается, что всего в 2023 году на закупку инвентаря и оборудования в эти регионы поступит 326,8 млн рублей.

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"Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав", – говорится на сайте российского кабмина.

Российских болельщиков возмутила такая трата средств. Фанаты сравнивают деньги на спорт с расходами на ЧВК "Вагнер".

"0,3% от финансирования мятежников. О, спорт, ты - Мир", - иронизируют в комментариях.

Пользователи абсолютно уверены, что все эти средства будут украдены чиновниками.

"Они даже на 6 не купят, там ровно 100% осядет по карманам. Нахрена воланчики с ракетками на минном поле?!" – удивляются юзеры.

Также россияне интересуются, будет ли поддержка старых регионов и шутят по поводу того, что всех жителей РФ государство держит за лохов.

"Умиляет это формулировка "новые регионы", особенно глядя на то, что происходит со старыми", - отмечают фанаты.

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