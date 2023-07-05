"Без лоха жить плохо". Россия поможет "новым регионам", закупив "воланчики и ракетки"
Россия направит в "донецкую" и "луганскую народные республики", Запорожскую и Херсонскую области федеральное финансирование на закупку спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений, говорится в постановлении кабинета министров РФ, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе указывается, что всего в 2023 году на закупку инвентаря и оборудования в эти регионы поступит 326,8 млн рублей.
"Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав", – говорится на сайте российского кабмина.
Российских болельщиков возмутила такая трата средств. Фанаты сравнивают деньги на спорт с расходами на ЧВК "Вагнер".
"0,3% от финансирования мятежников. О, спорт, ты - Мир", - иронизируют в комментариях.
Пользователи абсолютно уверены, что все эти средства будут украдены чиновниками.
"Они даже на 6 не купят, там ровно 100% осядет по карманам. Нахрена воланчики с ракетками на минном поле?!" – удивляются юзеры.
Также россияне интересуются, будет ли поддержка старых регионов и шутят по поводу того, что всех жителей РФ государство держит за лохов.
"Умиляет это формулировка "новые регионы", особенно глядя на то, что происходит со старыми", - отмечают фанаты.
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