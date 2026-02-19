Белорусский хоккеист отправился убивать украинцев для России и был ликвидирован ВСУ

Белорусский хоккеист Матвей Угаров отправился воевать на стороне России и погиб во время боевого задания. О его смерти сообщили российский разведбатальон "Разведосы" и любительский клуб "Славяне", за который он выступал.

Видео дня

Канал батальона "Разведосы" сообщил о гибели бойца по имени Матвей с позывным Пупс. Фамилия не указывалась, однако издание "Флагшток" установило, что погибший является 21-летним уроженцем Гомеля, который играл вратарем в любительской хоккейной команде "Славяне".

По информации батальона, 4 февраля разведгруппа "выполняла задачу по выявлению укрытий и зачистке блиндажей противника" и была атакована ударными FPV-дронами. Утверждается, что "налет вражеских БпЛА был отбит, но группа понесла потери ранеными бойцами".

При эвакуации раненых произошла повторная атака: в подразделении заявили, что Матвей прикрывал сослуживцев и сбивал дроны из гладкоствольного оружия, однако один из сбитых БпЛА упал рядом и сдетонировал, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Бойца представили к награде "Орден мужества" посмертно.

О "трагической гибели" своего игрока сообщила и команда "Славяне", не уточнив обстоятельства. В публикации были указаны имя и фамилия погибшего.

Источник подтвердил "Флагштоку", что погибший — именно Матвей Угаров, проживавший в Гомеле. Он также работал судьей на матчах детских команд. По данным "Киберпартизан", в 2023–2024 годах Угаров проходил службу в минском спецназе во внутренней войсковой части 3214.

В комментариях к сообщению о гибели родственники погибшего устроили настоящую истерику. Бабушка Галина Ткачева обратилась к командирам со словами: "Молодёжь необученную отправлять в пекло, зная что они не вернутся… Даже когда Афган был, молодых пацанов обучали полгода, как держаться и чтобы выжить, а вы необученных и не обстрелянных на верную смерть…"

По данным "Флагштока", Угаров является самым молодым среди уроженцев Гомельщины наемником, погибшим в российской войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!