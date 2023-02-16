Украинская дзюдоистка Дарья Белодед получила дисквалифицирующую оценку hansoku-make на этапе Grand Slam в израильском Тель-Авиве. 22-летняя киевлянка в полуфинальном матче против канадки Кристи Дегучи совершила запрещенный прием, за что была наказана судьями.

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Как сообщил в интервью Суспильне тренер сборной Украины Виталий Дуброва, Белодед могла травмировать соперницу.

"Сейчас такие правила жестокие, что если такую ошибку совершаешь, снимают полностью с соревнований",– сказал Дуброва.

В итоге Белодед заняла на этапе 5-е место, победив бронзовый медалистку Олимпиады-2020 Йошиду Цукасу, представительницу Италии Веронику Тониоло и израильскую дзюдоистку Тимну Нельсон Леви.

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