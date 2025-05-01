'Анальная пробка? Как скажет руководство'. Российский олимпийский чемпион стал посмешищем в сети

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов вызвал резонанс в сети после высказывания о нейтральном статусе. На вопрос, будет ли он подавать заявку на участие в Олимпиаде-2026 без национальной символики, спортсмен ответил: "Не знаю, как скажет наше руководство".

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Фраза Устюгова моментально разлетелась по соцсетям и вызвала насмешки. Один из пользователей перефразировал её: "Анальная пробка? Не знаю. Как скажет руководство". Другие также высказались критически: "Вместо олимпийского девиза – "как скажет руководство"", "А если руководство скажет в пропасть прыгнуть?".

Некоторые комментаторы напомнили, что в 2023 году глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что россиянам не стоит ехать на Игры в нейтральном статусе. Однако позже её позиция изменилась: в апреле 2024 года она допустила участие в случае допуска со стороны МОК.

Сейчас российские лыжники отстранены от международных соревнований под эгидой FIS, включая возможность выступления в нейтральном статусе. Устюгов отметил, что следит за протоколами, но не видит себя на Олимпиаде без официального допуска.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ФЛГР Елена Вяльбе в матерной форме заявила, что ей плевать на решение Верховной Рады Украины, которая ввела персональные санкции против российских спортсменов, в том числе и против Вяльбе.

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