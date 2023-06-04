7-летняя украинская гимнастка, которой оторвало ногу российской ракетой, выиграла первый турнир. Видео

Юная украинская спортсменка Александра Паскаль завоевала первое место на своих первых соревнованиях по художественной гимнастике. 7-летяя уроженка Черноморска потеряла в прошлом году ногу.

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"Я смотрела и не могла поверить, как быстро она реабилитировалась! А самое главное, какая мотивация мощная должна быть у 7-летней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги!" – написала у себя в Facebook уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 2022 года российские оккупационные войска запустили ракету по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Вследствие этого пострадали 4 человека, но наиболее серьезные травмы получила Саша. Как рассказал позже ее дедушка удар случился в 9 часов утра, когда в доме находилась вся семья.

В результате террористической атаки 5-летняя девочка получила открытый перелом руки, травму головы, перелом 4 ребер, множественные осколочные ранения. Плита перекрытия упала ей на ногу, раздробив все кости. Пострадала и мать Александры, Мария Паскаль.

Врачи держали юную спортсменку 15 дней в медикаментозной коме, но спасти конечность не смогли.

После многих месяцев лечения в Украине Александра в прошлом году побывала на реабилитации в Австрии.

Ей сделали операцию на руке, вставив специальные спицы, которые находятся там до сих пор. Также в Австрии она получила протез, на котором 4 месяца училась ходить.

По приезду в Украину Саша сразу пошла на занятия по художественной гимнастике.

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