"Печальный уровень жизни во всей России" поразил 6-кратную чемпионку мира из Ростовской области

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова после многих лет проживания и тренировок в Штатах из-за пандемии коронавируса надолго осталась на родине. 29-летняя россиянка съездила в Волгодонск и была поражена состоянием жизни в стране.

После путешествия в свой родной город в Ростовской области у Ефимовой осталось масса негативных впечатления и она была рада вернуться назад в столицу.

"Был карантин, праздники. Плавать было особо негде, и я поехала домой. Там мне всегда рады. Разрешили тренироваться в бассейне. Но, естественно, одно дело приезжать летом ненадолго и гулять с друзьями на речке, другое — вот так… Грязь, много собак бездомных. Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России", – призналась Ефимова в интервью "Матч ТВ"

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Ефимова, являющаяся рекордсменкой сборной по медалям чемпионата мира за всю историю, похвасталась горячим снимком на самоизоляции.