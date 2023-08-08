11 медалей Украины: в Китае завершилась ХХХІ Всемирная летняя Универсиада

Студенческая сборная Украины завершила выступление на Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (Китай) на 13-м общекомандном месте среди 115 стран-участниц. В активе нашей команды 11 наград – 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых!

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Вот все наши медалисты:

Кристина Пограничная, художественная гимнастика (Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского) – 2 золотые (в упражнениях с обручем и с лентой), 1 серебряная (в личном многоборье)

Владислав Лавский, легкая атлетика (Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого) – золото в прыжках в высоту

Назар Чепурный, спортивная гимнастика (Национальный университет физического воспитания и спорта Украины) – золото в опорном прыжке

Николь Красюк, Дарья Щербакова, Диана Довганюк (Национальный университет физического воспитания и спорта Украины), Марта Борис, Анастасия Пташник (Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского), Дарья Иваник (Львовский национальный университет имени Ивана Франко) – художественная гимнастика, "сербро" групповом многоборье, "бронза" в упражнениях с пятью обручами.

Юлия Лобан, легкая атлетика (Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко) – "серебро" в семиборье

Ян Сыч, фехтование (Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды) – "серебро" в фехтовании на шпагах

Роман Петрук, легкая атлетика (Житомирский государственный университет имени Ивана Франко) – "бронза" в прыжках в высоту

Андрей Гарбар, тхэквондо (Донбасская государственная машиностроительная академия) – "бронза" в весовой категории свыше 87 кг.

В целом Украину представлял 61 спортсмен из 28 университетов и 15 областей Украины. Наши студенты соперничали в 10 видах спорта: легкая атлетика, бадминтон, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, дзюдо, волейбол, тхэквондо, стрельба из лука, ушу и фехтование.

Вадим Стеценко, глава Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, председатель делегации на Универсиаде в Чэнду:

"Это безусловно успешное выступление! Несмотря на войну в стране, наши спортсмены сумели подготовиться и достойно представить Украину на крупнейших студенческих соревнованиях.

Спасибо за совместную подготовку для обеспечения участия студенческой сборной команды Украины во Всемирной летней Универсиаде: спортсменам-студентам, тренерам, преподавателям и ректорам учреждений высшего образования, федерациям по видам спорта, Спортивному студенческому союзу Украины, Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины образования и науки Украины!

Искреннее благодарность штабу, журналистам, медикам, которые отработали на высоком уровне! Благодарность всем, кто помогал и поддерживал нашу студенческую сборную Украины!

И особая благодарность Вооруженным силам Украины – за возможность для наших студентов и учеников участвовать в международных соревнованиях разных уровней!".

Главные студенческие соревнования планеты продолжались с 28 июля по 8 августа. 7000 участников из 115 стран и 900 университетов соревновались за медали в 18 видах спорта.

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