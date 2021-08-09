"Спорт, мать вашу, поза політикою!!!"

"Скрывающийся в США бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что получал просьбу намеренно "испортить" допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко на соревнованиях в Москве перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

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По словам Родченкова, с этой просьбой к нему обращался бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных. "Его особенно беспокоили украинские биатлонистки, которые должны были стать наиболее серьезными соперницами россиянок в эстафетной гонке на Играх в Сочи", — цитирует Родченкова издание".

"Все российские спортсмены формально "чистые" по определению. Потому что совершенно коррумпирована система отбора проб — хочешь сдавай, хочешь не сдавай, хочешь сдавай замороженную, хочешь сдавай размороженную, хочешь, за тебя сдадут другие. Забудьте слова "чистый спортсмен". Российские спортсмены — не чистые и не страдальцы. Я против коллективной ответственности, когда мы можем из этого коллектива отделить зерна от плевел. А когда все смешано в кучу, ни о каком индивидуальном спасении речи идти не может. Почему из спортсменов, которые все знают, что такие страшные вещи происходили, никто не сказал слова правды, почему?

Когда овцы и козлы в одном стаде, все это стадо должно быть дисквалифицировано".

Григорий Родченков, экс-глава Московского антидопингового бюро, после организации схемы подмены мочи спортсменов на Сочинской Олимпиаде указом президента РФ Владимира Путина 30 января 2015 года награжден орденом "Дружбы народов".

"Как рассказал инспекторам ВАДА бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков, Федеральная служба безопасности принимала прямое участие в программе по сокрытию положительных допинг-проб.

В докладе подробно описана подмена допинг-проб во время зимних Олимпийских игр в Сочи. В региональном управлении ФСБ было организовано хранилище заранее собранных "чистых" анализов мочи российских спортсменов. За подмену отвечал офицер по имени Евгений Блохин.

В ночь после сдачи анализов сотрудник Сочинской лаборатории через дыру в стене передавал нужные пробы Блохину (числится в реестре сотрудников как инженер-водопроводчик). Тот осторожно вскрывал контейнеры и заменял содержимое на мочу из хранилища ФСБ.

Комиссия ВАДА выяснила, что в России была разработана специальная система фальсификации результатов допинг-проб, когда сами пробы не удавалось подменить. Предполагаемая пошаговая схема работы системы:

В анализе спортсмена обнаружены признаки запрещенного вещества.

Дело спортсмена и результат пробы передают замминистра спорта Юрию Нагорных.

Нагорных отвечает кодовым словом: СОХРАНИТЬ или КАРАНТИН.

Проверка архивов ADAMS показала, что с 2012 по 2015 год таким образом были сфальсифицированы 643 положительные пробы на различных соревнованиях".

5 декабря 2020 года президент США Дональд Трамп подписал "закон Родченкова" Rodchenkov Anti-Doping Act (RADA) - предусматривающий уголовную ответственность за "организацию тайного применения допинга на международном уровне", наказания включают штрафы до миллиона долл. США или тюремное заключение сроком до 10 лет.

В результате доказательств организации Россией на высшем государственном уровне системы незаконного влияния на допинг-пробы, Россия лишена права выступать под своим флагом и своим гимном на Олимпиаде в Токио.

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