Россия должна быть лишена членства в ФИФА и УЕФА из-за устроенного в Украине геноцида. Об этом изданию Reuters сообщил генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Донецк Сергей Палкин.

Российский футбольный союз отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Палкин отметил, что этого недостаточно.

"В 70-х годах ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида (расовой дискреминации), а россия должна быть исключена за политику геноцида украинцев и ту кровавую войну, которую они развязали на нашей родине", – заявил он.

Он также подчеркнул, что Россия всегда использовала спорт в качестве инструмента пропаганды, в то время как сегодня эта идеология угрожает существованию мирных украинцев.

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Украинский футбольный функционер также закливал усиливать санкции по другим ресурсным направлениям.

"Единственный способ остановить российскую агрессию – это объединить наши усилия. Необходимо усилить санкции против россии по всем направлениям. Важно ограничить ресурсные и информационные возможности россии, чтобы они чувствовали себя изолированными и остановились", - заключил Палкин.