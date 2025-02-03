Сборная по футболу: результаты за 2024 и где купить билеты на первый домашний матч 2025

После насыщенного 2024 года, в котором национальная сборная Украины по футболу провела 11 официальных матчей, близится первый поединок "сине-желтых" в 2025 году. Уже доступны первые билеты на матч, и эксклюзивно их можно приобрести только по криптовалюте благодаря криптовалютной бирже WhiteBIT. Сборная Украины сыграет против сборной Бельгии в рамках плей-офф турнира Лиги Наций. Игра состоится 20 марта 2025 года в испанском городе Мурсия.

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Каким был 2024 год

Национальная сборная Украины по футболу под руководством Сергея Реброва провела 11 официальных матчей в 2024 году. Команда одержала 5 побед, 3 ничьих и 3 поражения, с общей разницей мячей 14:14. Лучшим бомбардиром стал Роман Яремчук с тремя голами. По два раза отличились Артем Довбык и Михаил Мудрик, а Юхим Конопля, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Николай Шапаренко и Александр Зинченко забили по одному мячу. Также однажды соперники нашей сборной отличились голом в свои ворота.

Общая рыночная стоимость сборной Украины составляет 316 млн евро, что эквивалентно 3213 BTC (по текущему курсу 1 BTC = 98 347,41 евро). Украина занимает 18-е место среди самых дорогих национальных сборных мира.

Домашние матчи и особенности стадиона

Из-за войны в Украине национальная команда вынуждена проводить домашние матчи заграницей. Первый домашний поединок 2025 года состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на стадионе, который вмещает более 31 тысячи зрителей. Арена является домашней для клуба "Реал Мурсия", который выступает в третьем дивизионе Испании. Это будет первый в истории "домашний" матч сборной Украины на территории Испании.

В рамках группового этапа Лиги наций "сине-желтые" уже проводили домашние матчи в трех разных городах: против Албании в Праге (Чехия), а против Грузии и Чехии – в польских Познани и Вроцлаве соответственно.

После поединка в Мурсии сборную Украины ждет ответный матч против Бельгии 23 марта. Обе команды борются за место в высшем дивизионе Лиги наций.

Где купить билеты на первый матч 2025

Криптовалютная биржа WhiteBIT запускает эксклюзивную предпродажу билетов на матч Украина – Бельгия. Первые билеты будут доступны только по криптовалюте в течение двух дней – 3 и 4 февраля 2025 года, предоставляя фанатам возможность получить лучшие места еще до официального старта продаж. А дальше можно будет купить билеты как по криптовалюте, так и за государственные валюты.

Фанаты, выбирающие криптовалюту, получают особые преимущества. Кроме возможности приобрести билеты на матч раньше всех, болельщики сине-желтых смогут принять участие в эксклюзивном розыгрыше. В перерыве матча болельщики, купившие билеты за криптовалюту, смогут выйти на поле и продемонстрировать свои футбольные умения, попытавшись попасть в ворота. Самые искусные будут соревноваться за пять футболок Национальной сборной Украины с автографами игроков и призовой фонд в 5000 USDC (около 5000 долл.).

WhiteBIT открывает возможность покупать билеты на лучшие места по криптовалюте из-за удобного решения от Whitepay. Эта опция позволяет быстро, безопасно и без лишних сложностей приобрести билет, а также получить дополнительные бонусы. Такой вариант оплаты достаточно популярен среди болельщиков Сборной — в течение 2024 года 5% всех билетов стабильно продавались за криптовалюту.

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WhiteBIT – крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 730+ торговых пар, 330+ активов и 9 государственных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 30 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами "Барселона" и "Трабзонспор", Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.