Пять футбольных клубов Украины получили бронь от мобилизации, как 'критически важные предприятия для функционирования экономики'

Министерство молодежи и спорта Украины предоставило Украинской ассоциации футбола (УАФ) статус критически важных для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения на особый период, сообщает Интерфакс. Также бронь от мобилизации получили футбольные клубы "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер".

Согласно приказу Минспорта данные субъекты отвечают критериям и являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также такой статус предоставлен или подтвержден: благотворительному обществу "Шахтер Сошиал", ООО "Шахтер-сервис", общественным организациям Киевской городской, Одесской, Николаевской, Львовской, Винницкой областным организациям Физкультурно-спортивного общества "Динамо", Физкультурно-спортивному обществу "Динамо" и ряд других предприятий и организаций в сфере ведения министерства.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, когда заработает модель экономического бронирования и какой будет процедура.

От мобилизации забронировано около 540 тысяч человек. Больше всего – в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве, транспорте. Самая большая мобилизационная нагрузка идет именно на белый бизнес, который трудоустраивает людей официально.

Официально работают около 2,7 млн мужчин в возрасте 25-60 лет, а 600 тысяч – активные ФЛП. В то же время около 1 млн. мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!