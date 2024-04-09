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Пять футбольных клубов Украины получили бронь от мобилизации, как "критически важные предприятия для функционирования экономики"

Максим Иншаков
Спорт
1 минута
969
Пять футбольных клубов Украины получили бронь от мобилизации, как 'критически важные предприятия для функционирования экономики'

Министерство молодежи и спорта Украины предоставило Украинской ассоциации футбола (УАФ) статус критически важных для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения на особый период, сообщает Интерфакс. Также бронь от мобилизации получили футбольные клубы "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер".

Согласно приказу Минспорта данные субъекты отвечают критериям и являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Пять футбольных клубов Украины получили бронь от мобилизации, как "критически важные предприятия для функционирования экономики"

Также такой статус предоставлен или подтвержден: благотворительному обществу "Шахтер Сошиал", ООО "Шахтер-сервис", общественным организациям Киевской городской, Одесской, Николаевской, Львовской, Винницкой областным организациям Физкультурно-спортивного общества "Динамо", Физкультурно-спортивному обществу "Динамо" и ряд других предприятий и организаций в сфере ведения министерства.

Пять футбольных клубов Украины получили бронь от мобилизации, как "критически важные предприятия для функционирования экономики"

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, когда заработает модель экономического бронирования и какой будет процедура.

От мобилизации забронировано около 540 тысяч человек. Больше всего – в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве, транспорте. Самая большая мобилизационная нагрузка идет именно на белый бизнес, который трудоустраивает людей официально.

Пять футбольных клубов Украины получили бронь от мобилизации, как "критически важные предприятия для функционирования экономики"

Официально работают около 2,7 млн мужчин в возрасте 25-60 лет, а 600 тысяч – активные ФЛП. В то же время около 1 млн. мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует.

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