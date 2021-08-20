Драйв и азарт: 'Мустанги' под флагами PokerMatch промчались по Украине

Лидер украинского покера поддержал автопробег клуба Mustang of Ukraine, подарив участникам и зрителям море незабываемых эмоций.

С 14 по 17 августа участники клуба Mustang of Ukraine совершили крутой автопробег по маршруту Киев – Львов – Буковель – Киев. Скорость, драйв, азарт – всего этого было в избытке. Идею автопробега поддержал крупнейший покерный рум Украины PokerMatch, который стал главным спонсором этого проекта.

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По маршруту автопробега отправились 18 авто. По пути караван "Мустангов" отметился также в Житомире, Ривном, Яремче и других городах. "Народ на улицах и водители других машин были приятно шокированы происходящим, – рассказали участники пробега. – Сигналили, фотографировали и даже аплодировали нашей мощной колонне. Видели, что многие снимали наш пробег и выкладывали видео и фото в соцсетях. А во Львове нас встретили хлебом-солью. Было очень трогательно, неожиданно и приятно".

Участники клуба Mustang of Ukraine, созданного в 2019 году, – люди разных возрастов и профессий. Но их объединяет любовь к мощным моторам, крутым авто и скорости. Пробег на запад Украины был уже не первой их акцией. В мае ребята ездили в Одессу, а в следующем году планируют отправиться в Румынию.

Перед стартом пробега PokerMatch устроил для участников автоклуба пре-пати и подарил ценные призы победителям небольшого покерного турнира, который прошёл на вечеринке. Также компания поддерживала пробег в течение всего пути.

Интересная деталь – дружба PokerMatch и "Мустанга" началась давно. Покерный рум уже несколько лет использует авто этой марки в своих рекламных роликах и акциях. Так что новая коллаборация стала отличным продолжением давнего сотрудничества.

В компании считают, что у PokerMatch и Mustang много общего. ""Мы так же быстры, дерзки и готовы работать на высоких скоростях, предлагая нашим пользователям инновационные проекты и акции, от которых захватывает дух", – говорят в PokerMatch. – Конечно, мы с радостью поддержали этот автопробег и будем участвовать в таких проектах в будущем".

Крупнейший покерный рум страны постоянно работает над популяризацией спортивного покера в Украине и готов действовать нестандартно. Акция с пробегом "Мустангов" – лишнее тому подтверждение.