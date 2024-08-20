Патрик ван Леувен – главный тренер "Металлиста 1925"

"Металлист 1925" возглавил новый главный тренер. Им стал 55-летний нидерландский специалист – Патрик ван Леувен. Договор рассчитан на 3 года.

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В тренерский штаб специалиста из Нидерландов войдут: Александр Чижов, Дмитрий Кабачок, Валерий Блохин, Андрей Шабалин и Сергей Вольваков.

Патрик ван Леувен родился 8 августа 1969 года в Ассене (Нидерланды). Начинал играть на Родине в составе роттердамской "Спарты", а также выступал в клубе "Гелмонд Спорт".

После карьеры игрока ван Леувен работал координатором академии "Фейенорда", был координатором и директором академии "Шахтера", спортивным директором казахстанского "Кайрата", директором академии и главным тренером израильского "Маккаби" (Тель-Авив), возглавлял и донецкий "Шахтер".

В 2020 году стал победителем Суперкубка Израиля, а в 2021 году из "Маккаби" стал обладателем Кубка Израиля. Уже в сезоне 2022/2023 годов с "Зарей" выиграл бронзовые награды Чемпионата Украины и по итогам этого же сезона Патрика ван Леувена признали лучшим тренером УПЛ.

В чемпионатах Украины команды под руководством Патрика ван Леувена провели 39 матчей, в которых одержали 25 побед, потерпели 7 поражений и 7 раз сыграли вничью.

Владимир Носов, CEO криптобиржи WhiteBIT и президент ФК "Металлист 1925": "Перед Патриком ван Леувеном стоит четкая задача - возвращение в УПЛ. У него очень большой опыт работы в Украине и Европе. Есть собственный стиль и система, которую, я уверен, он сможет воплотить в нашем клубе. Мы все ждем от мистера ван Леувена побед!"