От тренировок до Олимпиады: в Киеве открыли обновленную базу национальных сборных

В Киеве состоялся настоящий праздник спорта – после масштабного капитального ремонта свои двери снова открыла главная база подготовки национальных сборных Украины по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Отныне она имеет новое название – Liko Sportlife Olimpiyskyi.

Этот комплекс имеет огромное значение для украинского спорта: именно здесь воспитываются олимпийские чемпионы будущего. И теперь, после обновления, база стала еще более современной и комфортной. Главными инициаторами и спонсорами этой реновации стали компания "Лико-Холдинг" вместе со Sport Life.

Почетные гости и награды

Торжества собрали ведущих представителей украинского и международного спорта. Среди ключевых фигур были министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, государственный тренер по синхронному плаванию, а также призер Олимпийских игр Марта Федина.

В этот день на открытии базы был и президент Федераций Украины по прыжкам в воду и по синхронному плаванию Игорь Лысов, который поделился своей мечтой:

"Моя мечта, чтобы Украина была олимпийским центром. Вот сегодня у нас есть единственная возможность рядом с бассейном сделать большой центр, где будут представлены все виды спорта. И в будущем сделать чемпионат мира".

Игорь Лысов вручил благодарности за вклад в развитие и популяризацию прыжков в воду и синхронного плавания. Награды получили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, президент НОК Вадим Гутцайт и директор комплекса Алексей Дробязко.

Президент НОК Вадим Гутцайт отметил Игоря Лысова медалью за преданность Олимпизму, вице-президента Федерации Тамару Токмачеву – медалью имени Бутовского, главного тренера сборной Украины Илью Целютина – почетным знаком отличия НОК, а юного чемпиона мира и Европы Алексея Середу – почетной грамотой.

Праздник спорта и яркие выступления

Открытие превратилось в настоящий фестиваль спорта. Спортивную программу начали юные воспитанники Liko Diving School, которые делают только свои первые шаги в спорте. Эстафету подхватили титулованные спортсмены – медалисты чемпионатов мира и Европы. Свое мастерство продемонстрировали и синхронистки, которые тренируются в Центре олимпийской подготовки.

Что изменилось после реновации

Комплекс претерпел масштабное обновление и теперь соответствует самым высоким международным стандартам. Sport Life вместе с "Лико-Холдинг" сделали его настоящим спортивным хабом.

Среди новинок – полная инклюзивность клуба, современные системы вентиляции и очистки воды, лаунж- и премиум-зоны для отдыха, солярии, сквош-корты и боксерский ринг. В клубе появилось 15 бассейных дорожек, более 40 беговых дорожек и более 500 тренажеров разного типа.

Благодаря инвестициям партнеров центр теперь соответствует стандартам Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics). Именно здесь будут тренироваться национальные сборные, а также проводиться международные соревнования.

"Мы готовим олимпийских чемпионов"

Владелец франшизы Sport Life Дмитрий Бондаренко отметил, что обновленный комплекс открывает новую страницу в истории украинского спорта:

"Через наши клубы, а их после начала войны работает 50 по всей Украине, прошли почти все наши спортсмены и олимпийские чемпионы. Мы счастливы, что можем поддерживать спорт и помогать новым поколениям готовиться к самым высоким вершинам".

Бондаренко также подчеркнул, что Sport Life активно занимается программами восстановления ветеранов:

"У нас действуют специальные условия для военных и ветеранов. Мы приобщаемся к президентской программе спортивной реабилитации. Сотрудничаем со всеми видами войск и помогаем как пострадавшим воинам, так и семьям погибших героев".

Спорт вопреки войне

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отметил, что поддержка спортивной инфраструктуры в условиях войны чрезвычайно важна:

"Во время полномасштабной войны в госбюджете есть другие приоритеты, и мы не можем строить новые комплексы. Поэтому мы особенно благодарны социально ответственному бизнесу за то, что он заботится о наших детях и нашем спортивном будущем".

Дорога к новым победам

База Liko Sportlife Olimpiyskyi уже имеет богатую историю – именно здесь с 2017 года проходили чемпионаты Европы, юношеские чемпионы мира по прыжкам в воду и другие международные турниры. Теперь, после реконструкции, она снова станет местом, где будут готовиться спортсмены мирового уровня.

Сезон у спортсменов только начался, но мы уже с нетерпением ждем 2026 год, чтобы болеть за них и радоваться их победам.