Остался без ног и нашел силы возродиться: история паралимпийца, который завоевал историческую медаль для Украины

На Паралимпийских играх, которые состоялись в сентябре в Париже, Украина завоевала первую медаль в гендбайке. В ожесточенной борьбе в групповой гонке бронзу завоевал 38-летний спортсмен со Львовщины Павел Баль. В 30 лет в жутком ДТП мужчина потерял ноги. Отчаявшись после травмы, Павел даже не хотел выходить из дома, но впоследствии попал в большой спорт и теперь преодолевает на тренировках сотни километров каждый день.

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Свою историю возрождения спортсмен рассказал в интервью для OBOZ.UA.

Золотое правило – не оставлять травмированного в одиночестве

Павел Баль – уроженец села Хоросница Львовской области. Его детство прошло в деревне, далее было училище, армия, высшее образование, и в конце концов он уехал на заработки в Польшу.

За границей мужчина попал в ДТП, после которого ему провели высокую ампутацию обеих ног. Павел получил инвалидность в молодом возрасте и потому не знал, что делать в жизни. Сходные эмоции, по словам спортсмена, проживает большинство травмированных.

"Депрессия в таких случаях очень распространена. Если ампутация выше колен, да еще и двух ног, то это уже проблема. Что уж говорить о руках! Если брать серьезные травмы, когда люди садятся в кресло колесное и фатально ухудшается их физическое состояние, они становятся реально ограниченными (а в нашем государстве они реально ограничены). Важно и финансовое состояние: если у тебя ничего нет, а ты еще и инвалидность получил, то это очень тяжелая ситуация", – говорит мужчина.

Спасли Павла своей поддержкой родные и близкие. Также ему помогали односельчане, которые собирали для мужчины деньги и пытались быть рядом.

"Приезжал друг, брал на плечи, сажал в машину, вывозил на прогулки. Мне не давали остаться наедине со своей проблемой. Это важно: тех, кто получил инвалидность, нужно вернуть в социум и вовлечь в какую-то деятельность", – уверяет собеседник.

После заживления ран мужчина задался целью овладеть протезами, но, к сожалению, при такой высокой ампутации, как у него, хождение на протезах оказалось сверхтяжелой задачей.

"У меня была большая надежда на протезы. Я старался, даже делал несколько шагов, но у меня вообще нет культи, нечем даже сделать шаг. Возможно, какую-то биомеханику в США или Германии делают, но это стоит космических денег", – рассказывает Павел.

Я был как овощ

Но потом, почти спонтанно, в жизни мужчины появился спорт.

"Я вообще ничего не хотел. Был как овощ. Но меня поощрили заниматься зимними видами спорта. Я попробовал, и мне понравилось", – говорит спортсмен.

Павел начал заниматься биатлоном и лыжными гонками, однако потом встал вопрос: что делать дальше? Продолжать развиваться в спорте без гарантий зарабатывать этим себе на жизнь или найти работу, чтобы обеспечивать семью?

"Мы сели с женой на кухне, чтобы принять решение, что делать дальше: серьезно ли я занимаюсь спортом или иду на какую-то работу. Решили, что я буду заниматься спортом. По крайней мере, попробую", – вспоминает Павел.

Попытка оказалась не напрасной: уже через год тренировок, в 2019-м, Павел попал в состав национальной сборной. Свой результат феноменом мужчина не считает, ведь всегда отличался крепким телосложением и еще до травмы любил ходить в горы и кататься на лыжах.

В 2022 году спортсмен поехал на свою первую в жизни Паралимпиаду в Пекине. Вернулся в Украину, охваченную большой войной.

"Я хотел ехать в США. Но жена не захотела никуда уезжать. Она захотела сажать помидоры и обрабатывать огород в селе", – смеется мужчина.

С лыж на велосипед

Оставшись в Украине, спортсмен стал искать новые возможности для профессионального развития. Внимание мужчины привлек велоспорт. Еще до полномасштабного вторжения Павел увлекся тренировками на ручном велосипеде, который сделал мастер специально для него.

"На нем можно было ездить и тренироваться, но для соревнований он был неконкурентен", – объясняет он.

Профессиональный хенд-байк стоит 15 тысяч евро – индивидуальная ручная работа. Также велосипед карбоновый, а это дорогостоящий материал. Но это было слишком дорого для Павла. Деньги на первый профессиональный хенд-байк спортсмену помогли собрать местные власти и кум. Мужчина начал воплощать мечту в жизнь.

Типичная тренировка начинается с помощью жены: женщина выносит велосипед на улицу, а затем спускается Павел. Особых условий ему не нужно – только асфальт и минимальный трафик на дороге.

В среднем за день мужчина преодолевает до 80 километров за три часа. Если тренировка длительная, то Павел может преодолеть более 100 километров в день. Перед Паралимпиадой в Париже, к которой спортсмен готовился в горной местности в Италии, он накручивал еще больше.

"Если в среднем за неделю я накручиваю 300-340 километров, то перед Паралимпиадой я преодолевал по 500 километров в неделю", – вспоминает он.

Для обычного велоспортсмена такие расстояния – рабочая норма. Впрочем, в случае с хенд-байком, когда педали нужно крутить руками, 100 километров в день – это испытание, которое по силам не каждому.

"Руки забиваются и болят. Затем нужно ходить на массажи и ударно-волновую терапию", – рассказывает собеседник.

Тактика, принесшая медаль

После прибытия в Париж Павел понимал, что имеет шансы только на паралимпийскую бронзу в гендбайке, ведь золото и серебро почти гарантированно были "зарезервированы" за соперниками из Нидерландов и Франции, многие годы выступающими в этой дисциплине. Но и бронзу еще нужно было получить, ведь соперники из Китая и Португалии оказались не менее сильными.

Впрочем, благодаря правильно выбранной тактике украинский спортсмен смог оказаться на пьедестале победителей.

В первой гонке соперники Павла выложились по полной, а наш герой решил сохранить силы для группового заезда, который должен был состояться на следующий день. Здесь сказались лыжные скилы: в велоспорте две гонки подряд бывают не часто, а вот в биатлоне и лыжах это нормальная практика.

Впрочем, сам победный заезд оказался достаточно драматичным.

"Уже на первом повороте был завал: ребята друг на друга заехали. А я до того, в начале сезона в Бельгии, упал во время гонки и перевернулся на скорости 52 километра в час. Поэтому, имея этот опыт, я очень аккуратно и максимально безопасно проходил повороты, плюс трасса была скользкой. Я с этим справился, а вот соперники – нет", – рассказал Павел.

После бронзы в Париже спортсмен получил призовые от государства (55 тысяч долларов) и успел добыть в борьбе еще одну бронзовую награду на чемпионате мира по велоспорту в Цюрихе, который состоялся в конце сентября. В настоящее время спортсмен готовится к новому зимнему сезону в дисциплине биатлона и лыж.

"Впереди зимний сезон, нужно его успешно провести, а там уже не за горами и зимняя Паралимпиада в Италии, к которой нужно готовиться", – говорит собеседник.

По словам спортсмена, представлять Украину для него необычайная честь.

"Ты – лицо страны. На тебя все смотрят. Я горжусь, что у меня есть возможность представлять страну на спортивных событиях мирового уровня", – говорит Павел Баль.

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