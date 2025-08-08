Росіяни грошима та дешевою нафтою й газом устеляють дорогу до свого повернення у міжнародний спорт. Низка міжнародних федерацій та й МОК знову кинулись лити сльози за невинними російськими спортсменами, які "за мир" і "вне политики".

Але добре, що на росії є щирі чиновники в спорті, які кажуть так як є. Тож президент Олімпійського комітету росії (ОКР) і одночасно…міністр спорту РФ Михайло Дехтярьов виступив з ініціативою…змінити назву своєї посади, бо "президент у нас один - президент росії Володимир Путін". Ба більше він називає себе "солдатом путіна" і готовий рулить спортом до пенсії", звісно лише під керівництвом "великого ПУ".

З огляду на це, радив би нашому міністерству спорту та НОК України активніше інформувати МОК та всю міжнародну спортивну спільноту, про так званий олімпійський рух на росії, який НЕМАЄ ЖОДНОГО СТОСУНКУ до цінностей та принципів визначених Олімпійською хартією.

Російські спорсмени, як влучно і справедливо визначає себе та їх президент ОКР Дегтярьов - СОЛДАТИ путіна. Натомість спортсмени-олімпійці зобовʼязані дотримуватися таких принципів олімпізму як гуманізм, рівність взаєморозуміння, чесна гра тощо

Тому "солдатам путіна", який розпочав та веде загарбницьку і криваву війну проти українського народу, нічого робити на міжнародних спортивних форумах, тим паче на Олімпіадах.

Нагадаю, що Зимова Олімпіада-2026 відбудеться в Італійських містах Мілан та Кортіна-дʼАмпеццо вже за 182 дні.

Тож працюємо разом задля проведення Зимовою Олімпіади "без солдатів путіна".