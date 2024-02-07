Отказал Москве и с самолета забрали в военкомат: украинский чемпион за СССР играл на уколах и заработал на авто, продавая плащи

Зима 2024-го стала последней для одного из самых титулованных украинских баскетболистов, олимпийского чемпиона Анатолия Поливоды, который был вынужден рано покинуть паркет из-за болезни сердца. В составе сборной Советского Союза уроженец Енакиево трижды выигрывал "золото" чемпионата Европы (1967, 1969, 1971 годы) и побеждал на чемпионате мира, а с киевским "Будивельником" даже вырвал "золото" первенства СССР.

OBOZ.UA вспомнил тернистый, но такой яркий путь выдающегося баскетболиста, который завершил карьеру уже в 26 лет, но успел завоевать чемпионский титул на Олимпиаде-1972 в Мюнхене и бронзовую медаль Игр-1968 в Мехико.

ГЛАДИАТОР БАНДИТСКОГО РАЙОНА

Анатолий Поливода родился я в Енакиево в тяжелое послевоенное время. Родители сутками работали на заводе, чтобы прокормить семью – отец был водителем, а мама вкалывала в три смены в листопрокатном цехе. Как признавался спортсмен, он рос в бандитском районе, где был один телевизор на три-четыре дома, а из развлечений для пацанов – футбол да драки в поле район на район.

В своем районе Поливода был самым высоким и во время разборок его бросали в бой, как гладиатора, в самом разгаре. Чтобы найти применение неуемной энергии сына, отец отвел его в музыкальный кружок, где Анатолию достался контрабас, с которым он музицировал даже в донецком театре оперы и балета. Однако ноты недолго держали парня, и вскоре он сам записался в секцию бокса.

В баскетбол Поливода пришел достаточно поздно – в 14 лет, хотя имел для этого все данные. И не только высокий рост и атлетическое телосложение. От природы он был очень прыгучим, обладал хорошей координацией, реакцией и скоростью. Не удивительно, что на областном первенстве среди юношеских команд на Анатолия обратил внимание тренер донецкого "Авангарда" Борис Езерский.

Езерский убедил юного спортсмена переехать в Донецк и помог освоить будущему чемпиону его коронный прием – проход под щитом по лицевой линии с большой амплитудой и последующий бросок с дальней стороны кольца.

ГРУЗЧИК МЕЖДУ ТРЕНИРОВКАМИ

Но между тяжелыми тренировками Поливоде приходилось еще зарабатывать себе на жизнь: "Играл за "Авангард" и работал грузчиком в столовой политехнического института. Пока шел с мешками с мукой через кухню, шницеля-котлеты "подбирал". Открывал коробки с конфетами, дырочку в мешках с сахаром делал. Вот так и питался, потому что вечером надо было идти на тренировку".

После грузчика Анатолий некоторое время работал слесарем, получая 70 рублей. И отморозил себе ноги, потому что ходил в дырявых ботинках: "С моим-то 46-м размером ноги проблематично обувь найти, да и не на что тогда было ее купить".

Поливода отыграл за "Авангарде" около года, когда в октябре 1964-го в Донецке впервые провели судьбоносный для него чемпионат Украины, куда боевым составом приехал фаворит первенства киевский "Строитель". В турнире с участием восьми клубов дончане смогли стать вторыми после столичного гранда, а прыткий Анатолий впечатлил наставника соперников.

"Тогда меня и взял на карандаш тренер "Строителя" Владимир Шаблинский, поскольку мне удалось немножко "поиздеваться" над его подопечными. После тех игр ко мне подошли и предложили переехать в Киев. Мне пообещали зарплату в два раза больше, чем в Донецке. К тому же была перспектива роста. И я просто сбежал в Киев", – признавался Поливода МК.

После переезда в Киев карьера баскетболиста стремительно пошла в гору. Уже в начале 1965 года Анатолий дебютировал в молодежной сборной СССР, с которой стал чемпионом Европы-1966 и обратил на себя внимание наставников первой команды Союза.

ЧЕМПИОН МИРА В 20

В 60-х украинцу было тяжело попасть в сборную СССР, где тон задавали представители стран Балтии и россияне. Однако Анатолию это удалось. Когда он вернулся с триумфального юниорского Евро в Италии сборная Союза как раз готовилась к ЧМ в Уругвае. А после неудачного выступления СССР на Олимпиаде-1964 началась смена поколений.

"В сборной находились такие игроки, как Круминьш, с ростом 218 см, Петров – 215 см, но они уже были возрастные, малоподвижные, не прыгучие. И главный тренер Александр Гомельский решил пригласить в коллектив одного из юниоров – меня. Это был октябрь 1966-го, мне еще не исполнилось и 20. Но уже на товарищеском турнире в Бразилии Гомельский начал выпускать меня в старте, а в мае на чемпионате мира меня признали лучшим игроком", – рассказывал Поливода segodnya.ua.

В 1967-м году 20-летний Анатолий сыграл на своем первом и сразу же "золотом" чемпионате мира в Уругвае, где на арене было так холодно, что приходилось с собой из отеля приносить одеяла, чтобы не замерзнуть на скамейке. Но это не помешало украинцу стать одним из лучших в решающем матче с Югославией. СССР выиграл первое "золото" ЧМ, а уругвайцы после финальной сирены выбежали на площадку и буквально разорвали на Поливоде майку с гербом.

Баскетболист признавался, что так быстро влился в сборную, потому что умел хорошо принимать мяч: "А получать его любил с ходу, и затем за счет скорости и прыжка мне удавалось переигрывать более высоких оппонентов".

"А попасть украинскому баскетболисту в сборную СССР было действительно очень сложно, ведь в высшей лиге Союза мы были представлены всего тремя клубами. И когда московский ЦСКА подкармливался игроками со всего СССР, украинские команды могли рассчитывать только на своих. Уже после меня в "Строитель" пригласили Сальникова из Краснодара и Володю Ткаченко из Сочи", – рассказывал Поливода.

Удивительно, насколько богатой страной был СССР, а на обратную дорогу из Уругвая для сборной денег не оказалось: "Уставшие после ЧМ, мы должны были ехать в Бразилию – играть пять выставочных матчей, чтобы заработать на билет до Москвы. Залы вмещали по три-четыре тысячи, и зрители нас буквально ненавидели, кричали: "Коммунисты", – и крутили пальцем у виска, выражая свое отношение к СССР".

ПЕРЕХИТРИЛИ МОСКВУ

Естественно, что молодого и талантливого украинца тоже попытались затащить в московский ЦСКА, но он решил остаться в Киеве: "Знаете, в мое время было всего три игрока, которые отказали армейцам: Модестас Паулаускас из "Жальгириса", Саша Белов из ленинградского "Спартака" и я".

К том же в Киеве каким-то образом узнали о планах Гомельского и решили "сыграть на опережение". После возвращения с чемпионата мира в Киев прямо на взлетном поле Анатолия ждал патруль комендатуры, который отвез восходящую звезду прямиком в Печерский райвоенкомат, где ему выписали военный билет, через час он уже был в расположении полка внутренних войск, где вскоре принял присягу, съездил на стрельбище, а потом был откомандирован назад в "Строитель".

Сам Поливода считал, что в этой истории не обошлось без вмешательства Владимира Щербицкого, потому что, если бы его призвали в СКА (Киев), то через два дня баскетболист был бы уже в Москве. А внутренние войска Министерству обороны не подчинялись.

Правда, отказ перебраться в Москву дорого обошелся Поливоде – Александр Гомельский, который долго тренировал ЦСКА и сборную, не позволил получить украинцу звание заслуженного мастера спорта, а в то время оно давало и свои привилегии, и совсем другие выплаты. Однако в национальную команду Анатолия продолжали приглашать.

НА ОЛИМПИАДУ В ПРОХОДЕ САМОЛЕТА

За свою недолгую карьеру Поливода успел принять участие в двух Олимпиадах. И оба раза он ехал с большими проблемами со здоровьем. Так, в 1968 году, за сутки до отлета в Мехико сборная проводила товарищеский матч с ЦСКА, и во время атаки украинца в спину сильно толкнув армеец Кульков, что привело к ущемление дисков позвоночника.

"Я летел в Мехико, лежа в проходе самолета, напичканный обезболивающими. Главный врач сборной перед каждым матчем делала блокаду какой-то длинной иглой и в результате задела нерв. С тех пор у меня вообще голеностоп не держал, я уже не мог прыгать как раньше. А прибавьте сюда еще условия высокогорья, ведь играли на высоте 3000 метров над уровнем моря", – вспоминал Мехико игрок.

Хотя, по мнению Поливоды, они могли рассчитывать больше, чем на "бронзу", но полуфинал с Югославией проиграли исключительно по вине Гомельского: "В условиях высокогорья нужно было играть зонную защиту, не пускать их под кольцо, пусть бы лучше бросали издали, ведь тогда еще не считались трехочковые, а тренер дал персональную опеку. А мы к этому не были готовы. На высоте в 3000 метров нападать оказалось легче, чем защищаться. В итоге, проиграли одно очко".

А через четыре года, в Мюнхен-1972, Анатолий поехал с большими проблеми с сердцем. Еще на сборах перед ЧМ-1967 у него случился сердечный приступ и потеря сознания. Позже диагностировали синдром Вольфа–Паркинсона-Уайта, вызывающий внезапные приступы тахикардии, а пульс достигал 280–300 ударов в минуту. С этим диагнозом вообще нельзя было заниматься спортом, но украинец продолжал играть.

Однако с каждым годом приступы становились все продолжительнее. С Игр в Мюнхене-1972 Поливода хоть и привез "золото", но чувствовал себя во время турнира, как "живой труп", и не вышел на знаменитый финал с США (51:50). И это был финал его выступлений за сборную.

ПЛАЩИ, "ВОЛГА" И "СКОРАЯ" В ДОНЕЦКЕ

К слову, после победы на Олимпиаде в Германии баскетболистам СССР впервые дали 300 долларов и 3000 рублей по возвращении домой. Но на мебель или машину спортсмены зарабатывали тем, что привозили товары из-за границы и продавали в Союзе.

"Чаще всего я ездил в Италию – 18 раз. Тогда у нас были очень популярны болоньевые плащи, которые в закупке стоили порядка двух долларов, а в СССР – 50, 60, 80 рублей. Таким образом, я заработал себе на 21-ю "Волгу", которая стоила 5500. Но я не был богатым. Мне было стыдно продавать, и я старался отдать все посредникам. А за границу мы возили в основном фотоаппараты и черную икру, которую и в Союзе было трудно достать – только если в ресторане", – признавался легендарный игрок.

А завершил карьеру чемпион, по иронии судьбы, там, где и начинал, в Донецке. После Мюнхена-1972 ему не дали отдохнуть и подлечиться, а вместе с клубом повезли в Донбасс на очередное первенство Украины. На тренировке перед первым матчем у Поливоды случился очень сильный приступ. Спортсмен час лежал в раздевалке без сознания до приезда "скорой", которая с трудом его откачала.

В итоге, в 26 лет, когда некоторые только выходят на свой пик, Анатолий был вынужден попрощаться с большим спортом, чтобы очередной выход на паркет не стал последним в жизни.

9 ЧАСОВ ОПЕРАЦИИ И – НА ПЕНСИЮ

После ухода из спорта баскетболист получил высшее образование и, начиная с 1975-го, больше 10 лет работал в Киевском университете им. Шевченко на кафедре физвоспитания. В 1986 году в Каунасе Поливоде наконец-то сделали операцию на сердце, которая длилась девять часов.

После операции бывшему баскетболисту дали вторую группу инвалидности и проводили чемпиона на пенсию. В начале 1990-х, по словам Поливоды, было очень тяжело. К тому же он лишился своего жилья. Однако друзья приютили и помогли стать на ноги. А затем Анатолию Ивановичу вместе с другими олимпийцами назначили стипендию в 320 долларов.

А 22 января легенды украинского баскетбола не стало. Олимпийскому чемпиону с удивительной судьбой было 76 лет...

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