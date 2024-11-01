"О чем мы вообще говорим?" Легенда баскетбола Леброн Джеймс раскрыл, за кого будет голосовать на выборах президента США
Легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс открыто поддержал кандидатку от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США, которые пройдут 5 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что всем должно быть очевидно, за кого необходимо отдать голос для будущего страны.
Соответствующее видео Джеймс опубликовал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. В ролике собраны различные заявления представителей республиканцев, в том числе соперника Харрис Дональда Трампа, которые сопровождаются кадрами с различными проявлениями насилия.
"О чем мы вообще здесь говорим? Когда я думаю о своей семье, о своих детях, о том, какими они вырастут, выбор для меня очевиден! Голосуйте за Камалу Харрис!" – написал четырехкратный победитель сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Видеоряд, который разместил Джеймс, заканчивается фразой: "Ненависть возвращает нас назад".
Напомним, Харрис последовательно осуждала агрессию РФ еще с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым. В июне 2024 года она возглавила американскую делегацию на Глобальном саммите мира, где заверила, что Вашингтон и в дальнейшем будет защищать демократические ценности и противостоять диктаторам. Кто такая Камала Харрис и что она думает об Украине – читайте в материале.
А Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине в случае победы на выборах. Он также попытался запугать американских избирателей тем, что в случае его поражения на выборах Штаты "застрянут в войне".
Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры обнародовали прогноз на итоги голосования на выборах президента США, ответив на вопрос, кто победит – Дональд Трамп или Камала Харрис.
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