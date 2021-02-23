Названо место проведения исторического матча сборной Украины по футболу

Товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове, сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Поединок пройдет в рамках подготовки к перенесенному чемпионату Европы-2020. Для нашей команды встреча с Бахрейном станет первой в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "сине-желтые" 8 сентября проведут выездной товарищеский матч против Чехии.

Календарь товарищеских матчей сборной Украины в 2021 году перед континентальным первенством выглядит следующим образом:

23.05. Украина – Бахрейн. Товарищеский матч

03.06. Украина – Северная Ирландия. Товарищеский матч

07.06. Украина – Кипр. Товарищеский матч

Отметим, что в первом рейтинге национальных команд 2021 года, опубликованном Международной федерацией футбола (ФИФА), наши футболисты остались на 24-м месте.