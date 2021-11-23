Мауро Икарди может уйти из 'ПСЖ' из-за жены

Кажется, парижский клуб вот-вот потеряет одну из своих звезд. Правда, вряд ли это скажется на результатах команды – гг бет считает "ПСЖ" одним из главных фаворитов на титул в ЛЧ, а уж про очередной трофей чемпионата Франции и говорить не стоит. Однако эти титулы клуб может завоевать без участия аргентинского форварда Мауро Икарди, так как футболист подумывает об уходе из стана парижан.

Портал Get French Football News со ссылкой на журналиста Санти Ауна сообщает, что аргентинец хочет перейти в более спокойный клуб. По заверениям данного СМИ, футболист недоволен своим текущим положением в команде, и хочет перебраться в другую. Одна из главных целей потенциального перехода – возможность сосредоточиться на отношениях со своей супругой Вандой Нарой, которая также является агентом футболиста.

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Трансферное окно во Франции откроется 1 января 2022 года и продлится ровно месяц. Напомним, что Икарди перешел в состав "ПСЖ" летом 2020 года за 70 миллионов евро. До этого он чуть менее года играл за парижский клуб на правах аренды, куда его отправил миланский "Интер".

Роковая Ванда

На такое возможное карьерное решение сильно повлиял последний скандал, в который попал Икарди. Предположительно он изменил своей супруге-агенту, Ванда Нара узнала об этом и выложила яростную историю в Instagram. После этого началась настоящая Санта-Барбара. Икарди пытался извиниться перед супругой, причем делал это публично. Нара же поначалу не шла навстречу футболисту, однако позже, похоже простила его. И такой цикл повторялся несколько раз.

На данный момент историю можно считать завершенной. В попытке спасти брак Икарди пошел на отчаянный шаг, передав права на свое имущество и доходы Ванде до 2050 года. И похоже, что это помогло – футболист выкладывает в свой Instagram свежие фотографии, на которых вместе с супругой и детьми отдыхает в ОАЭ.

Данная ситуация сказалась на игровой форме Икарди. Футболист пропустил тренировку, а также матч команды в Лиге Чемпионов. На данный момент Мауро вернулся в строй "ПСЖ".