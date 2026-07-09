Лето побед Olympic Dreams: украинские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате и кубках Европы

Участники международных учебно‑тренировочных кемпов Olympic Dreams продолжают подтверждать высокий уровень подготовки на главных европейских стартах. Украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медали — на чемпионате Европы среди кадетов и Кубках Европы среди юниоров.

Ярким успехом стал чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (U18), который состоялся на Гран‑Канарии (Испания). Воспитанники проекта получили четыре награды: чемпионом Европы стал Хазар Гейдаров (до 60 кг), а Ксения Кирильчук (до 52 кг), Диана Самойлюк (до 63 кг) и Яна Довгун (до 70 кг) стали вице‑чемпионками Европы. В последний день чемпионата, в рамках смешанного командного турнира, украинские кадеты завоевали еще серебряные медали Европы, уступив в финале лишь многократному чемпиону – сборной Франции.

На Кубках Европы U21, которые прошли в Чехии, Австрии и Германии, участники кемпов Olympic Dreams получили ещё 10 медалей, четыре из которых – золотые: у Неонилы Момот (до 57 кг), Александра Мартынчука (до 66 кг), Людмилы Вознюк (до 70 кг), Ильи Назаренко (до 73 кг).

Все спортсмены являются участниками международных тренировочных кемпов Olympic Dreams, где имеют возможность готовиться в безопасных условиях, тренироваться вместе с сильнейшими дзюдоистами мира, получать бесценный международный опыт и совершенствовать мастерство под руководством украинских и иностранных тренеров.

Инициатор и меценат международного проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко подчеркнул, что нынешний успех украинских дзюдоистов – закономерный результат многолетней системной работы:

"Чемпионаты Европы, Кубки Европы и другие международные турниры вновь доказывают: даже в самых сложных условиях войны украинская спортивная молодёжь способна конкурировать с сильнейшими. Каждая медаль наших спортсменов – это доказательство того, что системная поддержка, профессиональная работа тренеров и доверие международных партнеров дают реальный результат. Именно так мы помогаем сохранить будущее украинского спорта".

Международный проект Olympic Dreams, который реализует Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям", с марта 2022 года обеспечивает непрерывный тренировочный процесс для украинских спортсменов за рубежом. За это время в рамках проекта проведено 36 международных учебно‑тренировочных кемпов в 14 странах мира, в которых приняли участие представители 13 олимпийских видов спорта. После участия в кемпах они уже завоевали более 1300 медалей на национальных и международных соревнованиях.