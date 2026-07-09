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Лето побед Olympic Dreams: украинские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате и кубках Европы

Мария Шевчук
Спорт
2 минуты
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В рамках проекта было проведено 36 международных учебно-тренировочных сборов в 14 странах мира
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Участники международных учебно‑тренировочных кемпов Olympic Dreams продолжают подтверждать высокий уровень подготовки на главных европейских стартах. Украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медали — на чемпионате Европы среди кадетов и Кубках Европы среди юниоров.

Ярким успехом стал чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (U18), который состоялся на Гран‑Канарии (Испания). Воспитанники проекта получили четыре награды: чемпионом Европы стал Хазар Гейдаров (до 60 кг), а Ксения Кирильчук (до 52 кг), Диана Самойлюк (до 63 кг) и Яна Довгун (до 70 кг) стали вице‑чемпионками Европы. В последний день чемпионата, в рамках смешанного командного турнира, украинские кадеты завоевали еще серебряные медали Европы, уступив в финале лишь многократному чемпиону – сборной Франции.

Яна Довгун, участница Olympic Dreams, серебряная призерка чемпионата Европы по дзюдо среди кадетов

На Кубках Европы U21, которые прошли в Чехии, Австрии и Германии, участники кемпов Olympic Dreams получили ещё 10 медалей, четыре из которых – золотые: у Неонилы Момот (до 57 кг), Александра Мартынчука (до 66 кг), Людмилы Вознюк (до 70 кг), Ильи Назаренко (до 73 кг).

Лето побед Olympic Dreams: украинские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате и кубках Европы

Все спортсмены являются участниками международных тренировочных кемпов Olympic Dreams, где имеют возможность готовиться в безопасных условиях, тренироваться вместе с сильнейшими дзюдоистами мира, получать бесценный международный опыт и совершенствовать мастерство под руководством украинских и иностранных тренеров.

Инициатор и меценат проекта Анатолий Бойко и команда Olympic Dreams

Инициатор и меценат международного проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко подчеркнул, что нынешний успех украинских дзюдоистов – закономерный результат многолетней системной работы:

"Чемпионаты Европы, Кубки Европы и другие международные турниры вновь доказывают: даже в самых сложных условиях войны украинская спортивная молодёжь способна конкурировать с сильнейшими. Каждая медаль наших спортсменов – это доказательство того, что системная поддержка, профессиональная работа тренеров и доверие международных партнеров дают реальный результат. Именно так мы помогаем сохранить будущее украинского спорта".

Международный проект Olympic Dreams, который реализует Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям", с марта 2022 года обеспечивает непрерывный тренировочный процесс для украинских спортсменов за рубежом. За это время в рамках проекта проведено 36 международных учебно‑тренировочных кемпов в 14 странах мира, в которых приняли участие представители 13 олимпийских видов спорта. После участия в кемпах они уже завоевали более 1300 медалей на национальных и международных соревнованиях.

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