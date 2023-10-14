Известные олимпийцы посетили Открытый осенний чемпионат по плаванию в Днепре. Фото

В Днепре в бассейне "Метеор" состоялся открытый осенний чемпионат города по плаванию. Присоединились 730 пловцов. Соревновались на 16 разных дистанциях. Поддержали участников спортсмены, получившие лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже – Михаил Романчук, Денис Кесиль и Александр Желтяков.

Мотивировал юных спортсменов призер Олимпийских игр в Токио (2020 г.) Михаил Романчук. Пловец получил лицензию и на Олимпиаду 2024 года.

"Очень хочу показать пример молодым пловцам, что, несмотря ни на что, можно достигать больших результатов", – поделился Михаил Романчук.

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Проверил свой результат в свободном стиле пловец Денис Кесиль: "Я решил попробовать и посмотреть, как пройдет, к тому же пообщаться с участниками, рассказать о своем опыте. Готовлюсь к Олимпиаде 2024 в Париже. Идем только вперед. Да, огорчают обстрелы со стороны России – одной из лучших тренировочных баз, но идем вперед".

"Мы пытаемся развивать спортсменов, чтобы они готовились к городским, областным и всеукраинским соревнованиям. Мы мотивируем наших участников, приглашаем пловцов с мировым именем. А еще "Метеор" поражает, потому что смог принять столько спортсменов, несмотря на обстрел, все быстро возобновили и соревнования снова можно проводить", – отметил заместитель директора-начальник управления спорта департамента гуманитарной политики ДГС Александр Осипов.

Со своей стороны председатель городской федерации плавания Андрей Лысенко сказал:

"Мы пригласили к соревнованиям участников из разных городов страны, потому что в разных городах Украины из-за российских обстрелов нет возможности. Присоединились спортсмены из Харькова, Кропивницкого и другие".