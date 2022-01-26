Впервые в истории хоккейный матч был показан на самом большой медиаэкране Европы

Вчера, 25 января, в Броварах в центральном матче недели сошлись лидеры хоккейной Суперлиги Париматч – СК "Сокол" и "Донбасс".

Жарко было не только на льду броварского "Терминала", но и вокруг матча. Мощное лазерное шоу, звездный украинский боксёр Денис Беринчик на вбрасывании, битва фан-секторов и многое другое.

К тому же, поединок между "Соколом" и "Донбассом" впервые в истории украинского хоккея был показан на самом большом медиаэкране Европы – ТРЦ "Гулливер".

Все болельщики могли наблюдать яркие баталии на льду прямо на Спортивной площади.