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Впервые в истории хоккейный матч был показан на самом большой медиаэкране Европы
Вчера, 25 января, в Броварах в центральном матче недели сошлись лидеры хоккейной Суперлиги Париматч – СК "Сокол" и "Донбасс".
Жарко было не только на льду броварского "Терминала", но и вокруг матча. Мощное лазерное шоу, звездный украинский боксёр Денис Беринчик на вбрасывании, битва фан-секторов и многое другое.
К тому же, поединок между "Соколом" и "Донбассом" впервые в истории украинского хоккея был показан на самом большом медиаэкране Европы – ТРЦ "Гулливер".
Все болельщики могли наблюдать яркие баталии на льду прямо на Спортивной площади.