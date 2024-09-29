В России хоккеисты-любители на матче избили сборную ФСБ. Видео

В Биробиджане игроки любительской хоккейной команды "Тафгай", состоящей из предпринимателей, избили соперников, которыми была сборная ФСБ-шников. Как утверждают российские СМИ, после этого на шестерых хоккеистов "Тафгая" были заведены уголовные дела по статье 213 УК РФ о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти.

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"Для хоккея ситуация вполне игровая и привычная. Только вместо обычного для таких историй пятиминутного штрафа, некоторые игроки получили заключение в СИЗО", — пишет издание Newsbox24.tv..

Турнир состоялся еще весной. После соревнования пятерых игроков "Тафгая" арестовали на 15 суток и оштрафовали, а организаторы турнира поспешили объявить о дисквалификации хоккеистов, пишет Baza. В июле на хоккеистов завели уже настоящую уголовку. Им грозит до семи лет колонии 30 сентября суд примет решение по мере пресечения подозреваемых.

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