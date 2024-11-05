В России хоккеист, который 'был душой клуба', умер, получив несколько ударов в голову у ночного клуба

Нападающий хоккейного клуба "Металлург" Абазы (Хакасия) Артем Торточаков умер после драки у ночного клуба в Абакане, сообщает РИА "Новости". 37-летний спортсмен скончался в больнице после 2 дней в реанимации.

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"Артем был не просто игроком, он был душой нашего клуба. Его отношение к спорту, к семье, его умение вдохновлять товарищей по команде и его несгибаемый дух были примером для всех нас", — говорится в сообщении пресс-службы абазинской команды.

По версии следствия, Торточаков устроил конфликт с неизвестным 25-летним мужчиной около одного из развлекательных заведений в Абакане.

Хоккеист получил несколько ударов в голову, он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Возбуждено дело по ч.4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".

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