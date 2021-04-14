В Киеве состоялся Эксперт-клуб от УХЛ и Parimatch перед стартом финала плей-офф

14 апреля в PMHUB состоялся очередной Эксперт-клуб от УХЛ и Parimatch. Дискуссионная панель собрала вместе известных хоккейных экспертов и функционеров, а также представителей профильных СМИ для обсуждения плей-офф чемпионата УХЛ Париматч.

Модератором мероприятия стал главный редактор сайта и телеканала XSPORT Александр Сукманский.

Мероприятие, цель которого - освещение самых интересных тем украинского хоккея, также позволило в интерактивном формате обсудить старт грядущего исторического финала плей-офф и оценить ход четвертьфинальных и полуфинальных серий второго этапа чемпионата.

Представитель Parimatch Вадим Мисюра на открытии Эксперт-клуба отметил:

— Бренд Parimatch и УХЛ вместе уже пять лет и все это время мы ищем новые пути развития хоккея. Когда мы только начинали наше сотрудничество, хоккей тоже требовал поддержки. И вот после нескольких лет совместной работы мы готовы к новым вызовам.

Один из наших проектов - Эксперт-клуб. Хоккей — это серьезная тема, о нем должны говорить, смотреть и болеть. Сейчас нас ожидает кульминация сезона – финал плей-офф, где встретятся принципиальные соперники: "Сокол" и "Донбасс". Эта серия, несомненно, станет украшением всего сезона.

Общение экспертов проходило в формате дискуссионной панели - каждый из участников поделился своим мнением касательно каждого из 7 клубов-участников плей-офф, выделили основные сенсации и рассказали о том, кого считают главными претендентами на победу в плей-офф.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов поделился своими ожиданиями от финальной серии плей-офф:

— "Сокол" и "Донбасс" добавляют интриги украинскому хоккею. Также финал между этими командами повлияет и на популяризацию хоккея. "Сокол" проводит первый сезон после возрождения и уже в финале. Это очень хорошо. Я думаю, что это большой шаг для украинского хоккея.

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился своим мнением касательно выступлений киевского клуба в решающей стадии чемпионата:

— В матчах плей-офф лед важен. Но я хочу сказать, что "Сокол" играл везде хорошо, как дома, так и на выезде. Наши ребята привыкли играть на маленькой арене, но также одним из ключевых факторов стала самоотверженность и отдача хоккеистов.

Экс-тренер "Днепра" Дмитрий Пидгурский рассказал о грядущем финале:

— Это будет красивый финал, в котором сойдутся два титулованных клуба. За один из них мне довелось даже поиграть. Если говорить о финале, то я думаю, что команды подарят красочный и интригующий хоккей. Да, "Донбасс" более мастеровитая команда, а "Сокол" - боевой. Я считаю, что будет интересный финал.

Интерактивный формат Эксперт-клуба позволил пообщаться с топовыми игроками клубов УХЛ - по ZOOM к экспертам подключались игроки "Днепра" и "Кременчука" - Рузаль Галеев и Алексей Ворона, которые завершили свои выступления на стадии полуфинала плей-офф.

Форвард "Днепра" Рузаль Галеев оценил уровень нынешнего сезона:

— Получил удовольствие от Лиги и от хоккея. Хорошие команды собрались в этом розыгрыше, поэтому уровнем текущего сезона я очень доволен.

А игрок "Кременчука" Алексей Ворона добавил свое мнение о полуфинале против киевского "Сокола":

— Если вспомнить полуфинальный матч против "Сокола", то это жизнь и хоккей. Даже сейчас идет анализ, мы разбираем те факторы, которые не дали нам выйти в финал.

Также эксперты поделились своим мнением о старте главного события сезона - исторического финала, в котором уже 16 апреля сойдутся "Донбасс" и "Сокол".

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев оценил выступления команд в регулярном чемпионате, а также спрогнозировал возможный ход финала:

— В этом году вывеска финала громко звучит: "Сокол" - "Донбасс". Это неоднократные чемпионы Украины. Поэтому нас ждет отличный десерт и кульминация всего сезона. Ждем бескомпромиссной борьбы, а в финале пусть победит сильнейший.

Во время обсуждения финала плей-офф к экспертам снова подключались игроки - своими мыслями о грядущем финале от первого лица поделились игроки "Донбасса" и "Сокола" - Виктор Захаров и Умед Гильманов.

В ходе беседы Виктор Захаров рассказал об осеннем финале и готовности донецкой команды к старту решающей стадии чемпионата:

— Ситуация в прошлом сезоне получилась неординарной. Мы одна из лиг, которая сумела закончить прошлый чемпионат и сразу начать новый. Хочу за это выразить благодарность УХЛ, что доиграли турнир. У нас не было отдыха перед новым сезоном. Я думаю, что этот регулярный чемпионат мы прошли по накатанной.

А игрок "Сокола" Умед Гильманов добавил:

— В финальных играх будет совсем другой настрой, чем в регулярном чемпионате. "Донбасс" - мастеровитая команда, а вот мы - "Сокол" - азартная и молодая. Мы играем в активный хоккей, прессингуем и стараемся бросать по воротам из всех позиций. Я считаю, что это наш главный козырь.

Подытожил второй Эксперт-клуб от УХЛ и Parimatch спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев:

— В этом сезоне уровень чемпионата очень вырос. Это очевидно и это все признают. Такого розыгрыша мы давно не помним, чтобы была такая борьба. Невозможно предугадать и предсказать, кто выиграет матч. Спасибо клубам и хоккеистам, что показали такой уровень хоккея.

Напомним, что финальная серия плей-офф УХЛ Париматч стартует в Дружковке, где 16 и 18 апреля в 18:00 и 17:00 соответственно команды сыграют стартовые матчи. После этого 21 и 23 апреля финал переедет в Киев, где в 18:00 клубы сыграют ответные встречи. Трансляции всех поединков будут доступны в эфире телеканала XSPORT.