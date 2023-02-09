В Чехии отказались ставить спорт выше ''огромной трагедии'' в Украине, указав России ее место

Президент Федерации хоккея Чехии (CSLH) Алоис Гадамчик выступил против возвращении России на международные турниры. 70-летний чешский функционер считает, что разговоры о снятии бана с РФ, пока в Украине идет война, беспредметны.

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В то же время Гадамчик уточнил, что решение о том, чтобы Российская Федерация вновь будет выступать на хоккейных чемпионатах мира и Европы может принимать только Международная хоккейная федерации.

"Господа, которые хотят вернуть Россию на чемпионат мира, также должны подумать о том, как закончить войну. То, что происходит в Украине уже год, — это огромная трагедия. Я знаю, что (российские) спортсмены не виноваты, но они часть страны", - цитирует Гадамчика Sport.cz.

Президент CSLH единогласен с позицией руководства своей страны.

"Мы поддерживаем украинскую нацию и сочувствуем ей. Мы не можем поднять спорт выше того факта, что там происходит. Пока не кончится война, нельзя возвращать россиян на международные соревнования. У россиян всегда была качественная команда, матчи с ними были захватывающими, но нельзя ставить спорт выше ситуации в Украине. Я бы не хотел оказаться в ситуации, когда (война) ударила бы по нам, а кто-то сказал, что мораль пусть идет лесом и нам нужно (вернуть русских)", - подытожил Гадамчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) сделал выговор Федерации хоккея России (ФХР) за пропаганду и поддержку войны в Украине на турнирах, которые находятся под ее юрисдикцией. ФХР не сделала ничего для предотвращения ситуации и нарушила кодекс IIHF.

Ранее IIHF продлила отстранение российских и беларуских команд от международных турниров и рассказала, по какой процедуре они будут возвращены в соревнования.

Депутат Государственной думы Роман Терюшков заявил, что РФ "никогда не проявляла агрессивных действий" против Финляндии и Чехии, которым "будет стыдно" из-за их отказа играть с РФ на Кубке мира по хоккею.

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