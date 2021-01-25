УХЛ и PM Foundation провели "Тренировку со звездой" под открытым небом

24 января в Киеве на катке под открытым небом у Офиса Президента Украины в зимнем городке "Миколай приймає друзів" Украинская хоккейная лига совместно Parimatch Foundation и ДЮСШ "Льдинка" провели традиционное мероприятие "Тренировка со звездой".

В роли наставников "Тренировки со звездой" выступили генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов и трёхкратный чемпион Украины, экс-защитник сборной Украины Олег Полковников.

В первой в 2021 году тренировке опытные хоккеисты провели мастер-класс для юных представителей ДЮСШ "Льдинка". В ходе тренировки юные спортсмены не только смогли улучшить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, но и узнали секреты профессионалов своего дела.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов рассказал о традиции проводить "Тренировки со звездой":

— Уже который год подряд мы проводим такие тренировки и здорово, что 2021 год мы начинаем с мастер-класса именно на катке под открытым небом. Это продлевает атмосферу праздников и дарит массу позитивных эмоций.

Я думаю, что лучше показывать, чем много рассказывать. Дети пришли сюда покататься и попробовать как это, а мы им в этом помогли. Это отличная мотивация для будущего поколения работать и стремиться. А наша задача - помогать в этом стремлении нашему подрастающему хоккейному поколению.

Юные хоккеисты улучшили навыки владения клюшкой и шайбой, узнали секреты техники и мастерства, а также получили массу позитивных эмоций под чутким руководством одних из лучших украинских игроков.

Президент Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская рассказала о важности проведения таких мероприятий:

— Всегда приятно видеть, радостных и счастливых детей. Я очень рада, что нам удалось сделать для них такой подарок, познакомить с настоящими хоккейными звездами. Дети провели день на свежем воздухе занимаясь спортом, узнали много новых секретов мастерства и получили невероятный заряд позитива и мотивации.

Именно ради этого и работает Parimatch Foundation. Такие мероприятия просто необходимы. Чтобы у всех без исключения детей была возможность развиваться, учиться новому

Таким образом, будущие хоккеисты не только хорошо провели время на открытом катке, но и получили бесценный опыт из рук действительно выдающихся украинских игроков.