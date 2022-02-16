Уголь и пламя! СК 'Сокол' представил мощную альтернативную форму

Игровая форма любого спортивного клуба - ее визитка. Именно форма - один из инструментов привлечения внимания болельщиков не только к матчам, но и к жизни команды. И если основной игровой комплект строго должен соответствовать цветам клуба, то альтернативные комплекты дают волю фантазии и позволяют воплощать самые смелые идеи.

Яркий и амбициозный новичок хоккейной Суперлиги СК Сокол первым в украинском хоккее представил комплект альтернативной формы, и выглядит он не на шутку мощно. Сама форма выполнена в стиле основного рода деятельности создателя и президента команды Виталия Кропачева. Таким образом, вдохновила создателей формы - угольная промышленность и компания УКРДОНИНВЕСТ.

Пепельно-черная форма с раскаленным логотипом киевского клуба внутри - выглядит не просто завораживающе, но и доказывает что хоккеисты киевлян играют с распаленным сердцем и с горящими глазами. Так что киевляне показывают, что горят хоккеем и обладают зажигательным характером.

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На данный момент, представлен первый экземпляр новой форму киевлян - ее презентовал самый результативный форвард команды Виктор Шахворостов. Уже совсем скоро весь СК Сокол облачится в форму цвета раскаленного угля - следите за анонсами в социальных сетях киевского клуба.